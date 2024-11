A comienzos de esta semana se confirmó a Patricia Maldonado como una de las panelistas del regreso de Primer Plano a CHV, el cual tendrá de vuelta en la animación a Julio César Rodríguez.

En ese entonces se detalló que la figura de televisión participará en los episodios en vivo de cada domingo, a la vez que seguirá siendo parte de “Tal Cual” de TV+, de lunes a viernes.

Pero además de marcar su regreso a la pantalla abierta con esto, recientemente se reveló que la panelista de espectáculos recibiría una cuantiosa suma por su participación.

Fue en el podcast “Oh Diosas” conducido por Cecilia Gutiérrez, Pamela Díaz y Felipe Vial, que la periodista reveló que CHV habría puesto todas sus fichas en “la Maldito”, pues recibirá nada menos que ocho millones de pesos mensuales.

Al dividir la suma por programa, Patricia Maldonado estaría recibiendo la no menor cifra de dos millones de pesos por episodio, considerando que serían cuatro al mes.

Pese a que esta información no ha sido confirmada ni por el canal ni la panelista de televisión, ella advirtió que tampoco sería una condición que la tenga “amarrada” al espacio de farándula, pues tiene ciertas condiciones.

“Yo no voy a ninguna parte a pasarlo mal. Estoy en una edad en que ya no tengo control. Si me parece algo malo, te mando a la conchetumadre en un segundo. Entonces, quiero estar en un lugar seguro y tranquilo (…) Yo no voy a dejar jamás TV+, lo vamos a compatibilizar, porque esto (PP) es los días domingo y si no me gusta, me voy. Así de simple” (sic), aseguró a La Hora cuando se confirmó su presencia en Primer Plano.

¿Cuándo vuelve Primer Plano?

Fue en 2018 que Primer Plano emitió su último episodio, cuando el auge de la farándula se iba apagando y aún era conducido por Francisca García Huidobro junto a Julio César Rodríguez.

Con la llegada del estallido social y de la pandemia este contenido ya no era tan consumido por la audiencia, lo que cambió el año pasado con el retorno de los realitys, cuando CHV realizó la primera versión de Gran Hermano Chile.

Así, gradualmente los espacios de farándula han regresado. Mientras Canal 13 tiene “Hay que decirlo”, Mega también estrenó “Only Fama”, por lo que el regreso de Primer Plano era solo cuestión de tiempo.

Por ello su retorno a la TV quedó agendado para el domingo 8 de diciembre, donde con su episodio en vivo no competirá con Only Fama, pero si con Socios por el Mundo (Canal 13) y El Señor de la Querencia (Mega).