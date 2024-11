Durante el pasado lunes, circuló una información relacionada a un posible retorno de Patricia Maldonado a la TV abierta, en el programa Primer Plano. Lo cierto es que la propia opinóloga confirmó esto.

La información había sido dada a conocer por Luis Sandoval, asegurando que la excantante estaría en el proyecto que liderará Julio César Rodríguez.

“Yo no voy a dejar jamás TV+, lo vamos a compatibilizar, porque esto (PP) es los días domingo y si no me gusta, me voy. Así de simple”, indicó Maldonado a Publimetro.

“Pero, el equipo que está trabajando me parece muy serio, entonces, creo que puede ser un Primer Plano distinto a lo que fue en su época”, agregó.

Patricia Maldonado en Primer Plano

Asimismo, la exintegrante de Mucho Gusto indicó que tendrá como rol comentar temas de actualidad.

“Voy a comentar temas contingentes, no se hace política ahí, pero mirado desde un punto de vista distinto, con los años que tengo”, expuso.

“Yo puedo poner mis puntos de vista de cómo se pudo haber evitado el escándalo, por qué hacer de la vida privada un show, eso lo puedo criticar”, añadió.

Por último, la comunicadora dejó en claro que mantiene una buena relación con Rodríguez.

“Como coanimadora con Julio hacemos una muy buena dupla. Trabajamos juntos juntos en Radio Agricultura, nos fue muy bien, le tengo mucho cariño”, señaló.

“Yo le puse ‘Pajarraco’ y lo quiero mucho. Pero si no me siento cómoda, el contrato dice que me puedo ir cuando quiera”, cerró.