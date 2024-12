Luego de que la tarde de este jueves el artista y empresario Miguel ‘Negro’ Piñera revelara que fue diagnosticado con leucemia aguda con un pronóstico de seis meses de vida, el hermano de Sebastián Piñera reveló cómo descubrió la enfermedad.

Fue en contacto con el matinal de Mega, Mucho Gusto, que el hombre de 70 años relató que todo se dio en medio de una presentación con su banda, cuando súbitamente se quedó sin aliento.

“Estaba actuando por todo Chile (…) donde le hago un tributo a Sebastián y eso me afectó mucho, y de repente cantando en el casino de Puerto Varas, arriba del escenario, me faltó el aire“, comenzó relatando.

“Y de repente dije ‘qué raro’. Pedí una silla, que nunca había pedido una silla en el escenario y me senté y seguí cantando con mi banda”, continuó.

Tras este episodio, el artista tuvo que pedirle a su asistente que le diera un vaso de agua: “Y eso me sorprendió mucho”, contó entre risas. “Ahí me di cuenta de que algo pasaba”.

Por ello, al día siguiente decidió someterse a exámenes, los que revelaron la enfermedad: “Me hicieron un examen a la médula y la doctora al ratito me dijo ‘Negro, esto es leucemia aguda, te doy unos seis meses, con tratamiento puede ser un año’“.

No obstante, el hermano del fallecido expresidente Piñera, insistió en que se encuentra tranquilo frente al diagnóstico: “Me lo he tomado bien, me siento tranquilo, me siento pleno, soy un agradecido de la vida, de Dios, de mi familia y de mis amigos, de todo lo que he vivido”, cerró.

El diagnóstico de ‘Negro’ Piñera

Fue durante este jueves que se comenzó a rumorear el supuesto ingreso a urgencias de Miguel ‘Negro’ Piñera a una clínica capitalina, sin embargo, hasta ese momento no se conocían mayores detalles al respecto.

Así, con el correr de la tarde, el programa de CHV, Primer Plano, reveló un video promocional de su capítulo de este domingo, donde revelaron las declaraciones del menor de los Piñera.

“Esta vez la doctora me dijo: ‘negro, te quedan 6 meses’“, dijo en el adelanto de la entrevista.

Solo momentos después de esta revelación, en el programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, la animadora Pamela Díaz reveló cómo se enteró de la noticia de parte del mismo Miguel Piñera: “Yo al tiro pensé que era imposible lo que me estaba contando. Me dice ‘quiero contarte lo que estoy pasando, grave momento"”.

“Ahí empezamos a hablar, dice que se va a empezar a despedir. Yo le digo, por qué tienes que despedirte todavía si en la vida siempre pueden pasar milagros, sobre todo con su energía. Me decía que está tranquilo, que es un proceso que tiene que vivirlo, no sabe lo que va a pasar tampoco“, relató.

Quien también se emocionó con la revelación del ‘Negro’ Piñera fue el panelista del mencionado programa, Willy Sabor, quien no pudo contener las lágrimas.

En el espacio de farándula, el comediante leyó en vivo un mensaje enviado por el artista: “En estos momentos, ⁣ cuando veo la vida recorrida, me resulta imposible no sentir agradecimiento por tantas personas e historias maravillosas que la vida me ha dado la oportunidad de conocer“.

“Durante el año anuncié mi gira de despedida, recorriendo más de 60 escenarios a lo largo y ancho de mi Chile querido, recibiendo un lindo reconocimiento a mi humilde legado, si no también, acompañándome en la tristeza de los hermanos que partieron. Es pura pena“, concluyó sobre el mensaje.

En un mensaje posterior a la revelación publicado en su cuenta de Instagram, la figura de televisión escribió: “Se vienen tiempos difíciles. Solamente quiero agradecer todo el cariño del mundo que me han dado durante mis 50 años de trayectoria musical. El honor de haberme presentado antes ustedes ha sido mío. Abrazos, gracias Chile y arriba los corazones”.