Miguel “Negro” Piñera habló sobre su diagnóstico de cáncer desde la clínica donde se encuentra internado. El músico dijo estar tranquilo y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido.

Recordemos que, la tarde de este mismo jueves, Piñera reveló que padece leucemia aguda, con un pronóstico de vida de solo 6 meses, diagnóstico que había mantenido reservado hasta ahora.

Ahora, durante el programa Qué te lo digo, el artista se refirió al tema. “Arriba los corazones, yo ya he vivido más de 7 vidas”, aseguró.

“Yo estoy la raja, estoy bien“, aclaró. Según explicó, conoce el diagnóstico desde hace ya un tiempo, “esto se filtró, me llamaban, me llamaban y no quería hablar la verdad, quería estar solito y tranquilito. Pero llegó con momento que ya no había cómo taparlo”.

“Agradecido de la vida”

Piñera también dijo estar profundamente agradecido “de Dios, de la vida, amigos, agradecido de todo mi Chile lindo y querido, porque la verdad que tuve la oportunidad de entregar a mi hermano querido”, dijo.

“Mi hermano era como un padre para mí, y le he estado haciendo un homenaje, he estado actuando hace un año por todo Chile. He hecho más de 100 actuaciones en 10 meses, casi 10 actuaciones por mes”, reveló.

“¿Qué más? Agradecí a Sebastián, ahora tengo 6 meses más para despedirme de mis amigos, de mi Chile lindo y querido. Voy a seguir cantando, estoy con el ánimo arriba”, añadió.

“He recibido tantos mensajes, es impresionante, desde que murió mi hermano ha sido tanto cariño”.

Para ir cerrando, mencionó que “me voy pleno, me voy lleno de felicidad y alegría, me voy orgulloso y con el pecho inflado de ser chileno, orgulloso de mi patria, de mi gente, del cariño que recibo”.

Y por último, volvió a mencionar a Sebastián Piñera, “me caló profundamente, mi hermanito me va a cuidar allá arriba, voy a llevar la guitarra. Vamos a hacer una fiesta arriba o abajo, puede ser en el infierno también”, cerró.