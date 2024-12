Felipe Valenzuela, mánager de Miguel “Negro” Piñera, conversó con Radio Bío-Bío sobre el diagnóstico del artista, que este jueves reveló que padece leucemia aguda, un tipo de cáncer a la sangre.

Piñera habló sobre su pronóstico en una entrevista con Primer Plano, que se emitirá el próximo domingo en el programa. Allí dijo que según los médicos le quedarían unos 6 meses de vida.

Ahora, Valenzuela explicó cómo se enteraron del diagnóstico en medio de la gira nacional que estaba llevando a cabo el hermano del expresidente Sebastián Piñera, justamente para homenajearlo.

“Ahora que venía la última parte del año, teníamos varios shows agendados. Y lamentablemente el Negro como que se empezó a sentir medio raro. Justo un día antes de viajar, me dice: ‘mira, me voy a hacer los exámenes de rutina’“, contó.

De acuerdo con su máganer, Piñera se realiza exámenes de rutina normalmente a mitad de año, pero como estaba de gira, se retrasó su visita al médico. “Se los hace y me dice: ‘Felipito, vamos a tener que cancelar todo porque no salieron bien los exámenes, me tengo que hacer más la próxima semana”.

El cantante se enteró de su diagnóstico la semana pasada, pero el lunes recién lo informó a su círculo cercano fuera de la familia. “Se hizo conocido para todo el público hoy, pero en realidad él ya lo sabía y no me quería decir ni a mí“, comentó Valenzuela.

“El negro es el hermano mayor que todos soñaron con tener”

Su mánager, que lo ha acompañado durante unos 20 años, dice que en su círculo más íntimo “están todos muy descolocados”, pero que Piñera mantiene una actitud más bien bromista, “el todo lo toma a la chacota“.

Pese a ello, debieron cancelar sus próximos shows, aunque “el Negro en la vida dejó botado, nunca, nunca. El Negro es como Peter Pan, el Negro es el hermano mayor que todos soñaron con tener. El Negro toda la vida va a tener 15 años. No 18, no 20. De hecho, el Negro no tiene ni maldad. El Negro vive la vida nomás“, reflexionó.

Por ahora, Miguel Piñera está en cama y haciéndose más exámenes.

Valenzuela, por su parte, se mantiene optimista. “Yo sé que la doctora le dijo eso de los 6 meses, pero yo tengo amigos, le dije, amigos que le han detectado cáncer y les dicen que tienen tres meses, seis meses y han vivido cuatro o cinco años más”.

Sin embargo, Piñera piensa diferente: “durante toda la gira a todo el mundo le decía, ‘no, yo ya estoy pedido, tengo que ir a estar con mi hermanito’, y yo sé que es algo que él quiere. Pero yo digo, hay muchos lugares donde todavía no hemos llegado”.

“Le dije: ‘Negro, tú vas a ser siempre el rockstar de Chile, nuestro mejor amigo. Así que levanta el ánimo y empieza a pensar cómo vamos a seguir retribuyendo ese cariño para la gente’. Y yo estoy seguro de que el Negro no va a querer quedarse en la cama, ténganlo por seguro“, concluyó.