La exintegrante de Gran Hermano, Alessia Traverso, mostró en redes sociales las heridas en su rostro como consecuencia de un accidente doméstico derivado de una peligrosa dinámica que involucraba inducir un desmayo, lo que le llevó a caer de bruces al suelo. Tras este incidente, Traverso advirtió a sus seguidores de no seguir este tipo de prácticas, reconociendo su error y destacando lo peligroso que resulta este tipo de comportamientos.

La misma cantante indicó que todo se debió a una insólita, y peligrosa, dinámica, en la cual se “inducía un desmayo”. En ese caso, ella cayó de bruces contra el suelo, resultando con lesiones visibles en la cara.

De hecho, fue la propia joven quien llamó, en su red social, a no llevar a cabo prácticas similares a esta, haciendo una especie de mea culpa.

“Aclarar nuevamente que NO LO HAGAN, lo que hice fue una tremenda estupidez, no sabía lo peligroso que era”, indicó.

“Por suerte no pasó a mayores pero podría haber muerto por lo que me estoy enterando, así que hagan caso y no lo hagan”, añadió.

De hecho, en su propio perfil fueron varias las personas que criticaron a la exchica reality, debido a que la actividad que realizó pudo haber tenido consecuencias aún peores.

“Te puede dar un paro cardíaco esa maniobra sabías?”, “En Alemania murieron chicos haciendo esto por Dios Ale que estupidez más grande”, “no encuentro la lógica que se les ocurra hacer este tipo de cosas y mas encima se rían”, fueron algunos comentarios.

Hay que señalar que expertos han alertado sobre los peligros del ‘Choking game’ (Juego del Desmayo), el cual se viralizó en TikTok en años anteriores.

Las consecuencias puedes ir desde lesiones cerebrales, daños en pulmones o la muerte. De hecho, el juego ha cobrado víctimas fatales en Estados Unidos y Europa.