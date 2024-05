Muchas veces para los comediantes, no todo es risa. Así quedó reflejado en una anécdota que la humorista Paloma Salas relató en el programa de Fabrizio Copano, El Antídoto.

Según relató, durante una visita a la comuna de Penco, en la región del Biobío, no solo la pifiaron, sino que también le ofrecieron “combos”.

“Me toca subirme al escenario, yo estaba ebria a una edad en que yo no sabía hacer stand up y no sabía tomar copete, no sabía hacer ninguna de las dos cosas que estaba haciendo en ese momento”, relató Paloma.

Durante su rutina pensó que, tal como ocurre en otras ciudades, sería gracioso para los habitantes que ella hablara mal de la comuna.

“En Penco no (…) pregunté si en Penco había escaleras mecánicas (…) se paró una señora y me ofreció combos porque me dijo ‘ay, te jurai de Santiago, que herí más civilizada que nosotros"”, dijo Salas.

@mega_tv Cosas que pasan 😅 Paloma Salas relató cómo fue su peor show 🤣 #ElAntídotoMega 💊 Las mejores rutinas y anécdotas salen los viernes en El Antídoto con Fabrizio Copano 🫶 ♬ sonido original – Mega

Pero esto no quedó ahí, ya que continuó. “Me dijo ‘te veo afuera del estacionamiento’ y yo le dije ‘al lado de tu tractor’ (…) y ahí se paró su marido que era muy bajito y tenía un puro me acuerdo, entonces me debería haber dado miedo. Me dijo ‘con mi señora no’ y yo como (risas), y le dije ‘con esta o con la oveja"”.

“Era el alcohol, yo no soy así”, se defendió Paloma Salas por su fallido paso por Penco, la tercera comuna más antigua de Chile y donde estaba originalmente situada la ciudad de Concepción.