Cata Pulido estuvo invitada al pasado capítulo de Podemos Hablar, donde se refirió a variados aspectos de su vida. En este sentido, la actriz sorprendió al hablar de un desconocido conflicto que tuvo hace años con Álvaro Rudolphy.

De esta forma, Pulido aseguro que la situación se habría dado cuando grababa la teleserie Amores de Mercado junto a su colega.

“Hicimos una teleserie donde el único personaje con el que él se relacionaba, era con el mío y que yo era psiquiatra”, expuso.

Asimismo, la también panelista de TV sostuvo que el altercado involucró a otra persona, que tenía relación con el proyecto.

Conflicto de Cata Pulido

“Un día estábamos grabando y él empezó a hacer comentarios en el almuerzo frente a una persona muy importante, como un poco sacándole celos. Esta persona estaba comprometida, tenía hijos y todo”, indicó.

“Ahí empecé a cachar que al parecer acá había una relación más que de sólo trabajo y quedó la escoba, porque tuvimos que suspender 15 escenas. Hubo un ataque de celos del otro lado, un poco importante”, añadió entre risas.

No obstante, y sobre el final, Catalina Pulido dejó en claro que no tiene un buen recuerdo del actor, asegurando que aquel incidente perjudicó su carrera.

“Me atrevería a decir que Álvaro se aburrió y por eso se fue de donde se fue (…) por eso tengo tanto resquemor con él, porque me metió en un forro que no tenía nada que ver y eso me costó mi pega”, cerró.