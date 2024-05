El diputado Andrés Celis fue uno de los invitados al pasado capítulo de Podemos Hablar, en donde habló de variados aspectos, más allá de la política, en este contexto el parlamentario sorprendió al revelar un desconocido grado de parentesco con su colega Maite Orsini.

Esto se dio luego de una pregunta de Julio César Rodríguez. No obstante, Celis aseguró que la relación entre ambos es nula.

“Efectivamente soy tío, pero de tercer grado, soy primo de segundo grado de la mamá de la Maite, pero la verdad es que no nos pescamos ni en bajada, digamos”, indicó.

“La verdad es que no (nos hablamos). Para no mentir, en estos seis años una vez me mandó un WhatsApp para decirme ‘Hola’ y yo le respondí ‘Hola"”, agregó.

Celis y Maite Orsini

“Esa fue toda la relación en esos seis años. Yo creo que es la única diputada con la cual menos he tenido contacto”, siguió.

Sobre el final, el animador consultó al parlamentario sobre la relación entre Orsini y Jorge Valdivia. Su respuesta fue bastante lapidaria.

“Extraño, porque yo me acuerdo de que dijo que ‘jamás tendría un novio que fuera de derecha’. Yo me acuerdo de un programa donde señaló aquello”, expuso Celis.

“Yo, por lo que recuerdo, el Mago Valdivia es una persona con ideas de la centro derecha. Yo creo que es la contradicción con patas, digamos con el debido respeto”, concluyó.