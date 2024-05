Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La exanimadora y modelo Camila Andrade estaría próxima a participar en el programa de CHV, Podemos Hablar, luego de ser señalada como la "tercera en discordia" en el quiebre matrimonial de la ex Mekano. Andrade estaría negociando una millonaria cifra, cercana a los 10 millones de pesos, por contar su versión, cifra que ha generado especulaciones sobre su participación en el espacio televisivo. Aunque diversas figuras, como la periodista Cecilia Gutiérrez, la han aconsejado a acudir al programa para aprovechar la oportunidad económica, el animador Daniel Valenzuela, expareja de Andrade, ha aconsejado públicamente que no participe en el programa, sugiriendo que los perjuicios podrían superar a los beneficios. Hasta el momento, la modelo no ha confirmado su participación ni se ha pronunciado al respecto de los rumores.