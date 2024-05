El comediante se mostró ofuscado por las últimas declaraciones del presidente, donde aseguraba que "no me hizo ningún sentido esta imagen burda del ‘perro matapacos’".

En un pasado capítulo del programa online El sentido del humor, el comediante Coronel Valverde expresó duras críticas hacia el presidente Gabriel Boric. Esto luego que el mandatario rechazara la figura del ‘Perro Matapacos’ durante el Estallido Social.

En una pasada entrevista, Boric aseguró: “Respecto a los adjetivos, por ejemplo, yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del ‘perro matapacos’, como le llamaban”.

“Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo como se tiene que hacer la política”, agregó en la oportunidad.

No obstante, aquellos dichos no gustaron en absoluto al panel del mencionado espacio, donde también estaban Luis Slimming y Héctor Romero.

Aunque fue Valverde quien expresó las críticas más fuertes: “Tienes un equipo de comunicaciones, gente que te puede preparar una explicación donde digas ‘en su momento sí, pero hoy en día no porque han muerto Carabineros"”.

“Pero no por eso vas a renegar de la huevada (sic), qué te cuesta mantener un puto discurso, una vez en la vida. Como a la primera que te aprietan un poquito, te das vuelta y te echai (sic) pa atrás”, agregó.

“Puta (sic), para eso mejor no tengamos presidente po huevón (sic), y cada uno que vea la huevada (sic), si nadie va a tener una opinión y posición, una línea clara”, siguió.

“Entonces que nos gobierne la derecha po huevón (sic), entregan la huevada y digan ‘saben qué, hagan ustedes la huevada (sic), si total yo voy a decir lo mismo que dicen ustedes”, finalizó.

Coronel Valverde contra Boric

Comediante Marcelo Valverde arremete contra el Presidente Boric por el perro matapacos: «Que te cuesta mantener un puto discurso una vez en la vida (…) Para eso mejor no tengamos presidente y que gobierne la derecha» pic.twitter.com/zeNVgZ9is2 — Ricardo Tercero (@despotricardo) May 3, 2024

Hay que señalar que, días atrás, la vocera de gobierno Camila Vallejo también fue consultada por aquel calificativo, contra Carabineros, en 2019.

“Nuestro Gobierno ha hecho múltiples y reiteradas autocríticas desde el día uno. Aunque las hemos hecho, no han hecho eco suficiente en la oposición, que insiste permanentemente en responsabilizar al Gobierno de un flagelo que se viene arrastrando al menos desde el 2016”, expuso en ese momento.

“Aquí hay que evaluar más que por el discurso, por las acciones a la política y las acciones hablan por sí mismas. No basta con señalar autocríticas, porque la verdad es que por más autocríticas que hemos hecho, algunos siguen criticando”, finalizó.