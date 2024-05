El presidente Gabriel Boric fue consultado este jueves sobre cuánto ha cambiado su opinión respecto a Carabineros, en estos dos años como Mandatario, teniendo en cuenta que su sector, en su momento, pedía refundar la institución.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

“Carabineros de Chile y sus más de 60 mil integrantes, son la presencia del Estado en los territorios más inhóspitos”, señaló el Mandatario.

Explicando que “durante el episodio del estallido social se realizaron graves vulneraciones a los derechos humanos, que fueron además constatadas por cuatro organismos internacionales. Y eso, no tiene ningún sentido tratar de desconocerlo o hacer como si no hubiera sucedido”.

“Yo no me arrepiento de haber levantado la voz en ese momento para decir: esto está mal, hay que pararlo”, aclaró Boric.

“Respecto a los adjetivos, por ejemplo, yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del ‘perro matapacos’, como le llamaban”, precisó el Mandatario.

Añadiendo que “ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo como se tiene que hacer la política”.