Este fin de semana estalló nuevamente la polémica del triángulo amoroso entre Francisco Kaminski, Carla Jara y Camila Andrade, poco después de que la ex Mekano sindicara directamente a la animadora de “La Caja de Pandora” como la “tercera en discordia” de su quiebre matrimonial.

El tema se mantuvo en boga durante estos días, puesto que Andrade admitió tener una relación más allá de la amistad con Kaminski en una entrevista concedida a Qué te lo digo, pese a que aseguró que todo se dio cuando ambos estaban solteros.

Sobre esto debatió el panel del programa de farándula Zona de Estrellas, donde su animador, Mario Velasco, sin medias tintas salió en defensa de su colega.

Fue cuando Pablo Candia, uno de los panelistas, afirmó que Camila ha recibido un trato injusto, pues se ha llevado la mayor parte de las críticas en contraste con Francisco.

“Los medios se han ensañado con la persona no correcta, porque le estamos dando tupido y parejo a Camila Andrade, como si ella fuese realmente la responsable del quiebre (…) acá el responsable, si en verdad él le fue infiel a la Carla Jara o no, es Kaminski”, dijo, además de asegurar que la ex Miss Chile estaba soltera en ese entonces.

Ante ello, Velasco le rebatió: “Discrepo contigo. Punto uno, si es que es así, no tan soltera, porque terminó hace poco. Y tampoco te pongas machista y decir ‘la culpa es de Kaminski’. Compadre, las parejas cuando están juntas y se separan, hay que hacer los mea culpa“, afirmó en defensa de su colega, según consignó Glamorama.

“Acá no es apedrear a Francisco Kaminski, porque a lo mejor anda a saber tú lo que pasaba al interior de esas cuatro paredes”, agregó Mario Velasco.

Tras ello, Candia cedió y afirmó: “No, no estoy diciendo eso, claramente la pareja tiene la culpa por ambas partes. Yo creo que el mayor responsable quizás es él”, cerró.