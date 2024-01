Cony Capelli, la ganadora del reality Gran Hermano, confirmó el distanciamiento con Jennifer Galvarini (Pincoya), tras el término del programa.

Así lo señaló en “Sin editar”, el canal de YouTube de Pamela Díaz.

Tras el término del programa, a los pocos días Pincoya celebró el cumpleaños de su hijo, e inmediatamente los internautas se percataron de la ausencia de Cony.

Ante esto, Capelli confirmó que efectivamente ella estaba en el cumpleaños de su manager, Suro Solar, pero porque no fue invitada al cumpleaños de “Gatito”, el hijo de Jennifer.

“El tema es que yo nunca estuve invitada al cumpleaños del hijo, entonces yo le escribí por interno a la Pincoyita diciéndole ‘Feliz cumpleaños a tu bebé, te mando un abrazo, no sé qué’. La cosa es que pasaron los días, hasta el día de hoy, ha pasado un mes, y ella nunca me respondió mis mensajes”, comenzó diciendo Cony.

La ganadora del reality agregó que Jennifer ha aparecido en diversos programas de streaming, donde ha dicho cosas que a ella no le han agradado. “Se ha referido a mí de una forma que a mí me ha molestado mucho”, añadió.

Cony enfatizó en que terminaron el programa como amigas, “vivir todo este cambio, y más encima como recibir que ella se siente como dolida conmigo, es como, por qué, no mientas, si yo te he escrito, tú no me has escrito”.

“Yo le sigo teniendo cariño, lo que pasa es que yo hice un corte, dije ya, hasta aquí, de hecho no he hablado con ella”, dijo Constanza Capelli.

Revisa la declaración de Constanza Capelli a continuación: