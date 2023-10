A mediados de septiembre, Natalia Ramírez y Julio César Herrera, actores de la teleserie colombiana Yo soy, Betty la fea, concedieron una entrevista donde aseguraron que Cecilia Bolocco había sido la “peor invitada” a la producción.

Según relataron en esa ocasión los intérpretes de Marcela y Freddy, la ex Miss Universo habría estallado en furia luego de que uno de los aros de diamante que usaba en la grabación se cayera por el desagüe del baño.

“La señora (Bolocco) estaba en el camerino, en el baño cambiándose, y se le cayó un brillante (aro). Se le cayó al inodoro“, contó Ramírez.

“Tocó traer al plomero, desarmar todo, pero finalmente se perdió el diamante. La señora lloró y madreó (sic)“, detalló la colombiana refiriéndose al enojo de Cecilia Bolocco.

Sin embargo, en una entrevista con BioBioChile, la presidenta de la Fundación Care afirmó que la situación no fue tal y negó roces con el elenco.

“Ni me acuerdo”, comenzó diciendo a nuestro medio. “Si me acuerdo que se me perdió un aro, tú sabes que fue en el baño, pero no me acuerdo de haber armado ningún drama, no, al contrario”, aseguró.

Pese a no recordar el momento, según sus declaraciones, Bolocco recordó su paso por la teleserie: “Fui inmensamente feliz haciendo Betty la fea porque además el diálogo que sostuve con Betty fue un diálogo hecho por mí”, reveló.

“Fernando Gaitán, quien era el productor ejecutivo, fue el que me dijo ‘yo quiero que tú aconsejes a Betty como tú lo harías, siendo la mujer más bella, a esta mujer supuestamente la más fea"”, declaró la ex Miss Universo.

Actualmente, la modelo se encuentra en la región del Bío Bío en una serie de actividades para la concientización sobre el cáncer a través de su fundación.