Vivi confirmó que ya cortó todo tipo de relación con Fran Maira. “Nunca quiso conversar y está bien. Yo no la voy a perseguir tampoco, cosa de ella. No voy a andar detrás de ella todo el rato”, manifestó la exjugadora del show de telerrealidad de CHV.

Cabe recordar que ambas mujeres llegaron a ser bastante cercanas durante el encierro en la casa-estudio. Pero, tras la eliminación de Viviana del reality, la también relatora deportiva se enteró de ciertas acciones y comentarios de parte de Francisca hacia ella, los que no le habrían agradado.

De hecho, la joven, en una dinámica del “congelado” de Gran Hermano de la que fue parte, tuvo la oportunidad de ingresar por un breve momento al estudio y comentarle a Fran su decepción, además de decirle la intención que tenía de poder conversar con ella una vez fuera.

Vivi Acevedo confirma quiebre de su amistad con Francisca

“Traté de conversar las cosas, yo le había hablado cuando ella salió del reality, se habló muy poco y a grandes rasgos. Pero ya después no quise decirle más que conversemos, porque no voy a ir detrás de nadie para conversar, no voy a ser como un perrito faldero”, lanzó Vivi.

En la conversación con Publimetro, Viviana agregó: “si una persona no quiere conversar conmigo, dijo mucho más de lo que íbamos a conversar. Nunca quiso conversar y está bien”.

A pesar de sus dichos y de haber declarado ya no ser amiga de Fran, aseguró que no sentía rencor hacia la influencer.

“Yo no le tengo mala a la Fran, es cosa de ella lo que haga, nunca le voy a tener mala ni tampoco la voy a envidiar ni nada de eso. No me interesa envidiar a una persona, ella con lo de ella y yo con lo mío, son caminos diferentes nomás”, cerró.

Revisa aquí los dichos de Vivi respecto a su relación con Fran: