La cosplayer iCata le propuso a Pincoya una variación en su apodo. La idea, no tuvo buena recepción en la chilota.

El viernes iCata (Catalina Salazar) vivió su primera fiesta en “Gran Hermano”, instancia donde protagonizó un tenso y comentado momento con Jennifer “Pincoya” Galvarini.

El diálogo se gestó al borde de una de las mesas de alimentos, cuando la cosplayer le propuso a la chilota una idea que no generó entusiasmo en esta última: una pequeña variación en su apodo.

“Es más corto, Pincoya es muy largo. Pinco… Coya… La Pincoya sin Glamour. Usted, no más”, le comentó Salazar, pero la respuesta seca de Galvarini no se hizo esperar: “No, usted no. Pincoya”, le aclaró de entrada.

“Es que encuentro que es muy largo… (Que sea) de dos sílabas, no más. Pinco”, continuó la influencer, quien de inmediato percató que su comentario no estaba siendo bien recibido.

“No, Pincoya. Porque representa a mi pueblo”, dijo Jennifer, a lo que iCata contestó a modo de broma: “¡Trauco!… Ya, Pincoya nomás”.

Las palabras de la gamer no cayeron bien en la chilota, y así lo evidenció segundos después. “Si una de las viejas brujas lo toman y creen que te estás burlando, las viejas te lo hacen corta. No están ni ahí… Y yo soy igual”, explicó.

“¿En serio? Qué malas”, respondió Catalina, quien esta semana se convirtió en la última concursante nueva que ingresará a la primera temporada de “Gran Hermano”.