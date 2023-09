Canal 13 confirmó este jueves una nueva integrante de Tierra Brava, se trata de la influencer peruana Shirley Arica, conocida en su país por protagonizar escándalos en otros realitys.

La joven tiene es modelo, influencer y personalidad televisiva del país vecino. Tiene 34 años y posee fama en su país de conflictiva. Aunque ella prefiere decir que es “directa”.

“Me considero una persona sin filtros, siempre digo lo que pienso, lo que siento. No soy de quedarme callada, yo doy mi opinión bastante firme, esa es mi personalidad. Si me buscan, me encuentran, no soy víctima jamás”, sostiene al respecto.

Acorde a esa fama, recientemente fue noticia cuando la expulsaron del reality de Telemundo “Los 50”, supuestamente por agredir a una compañera, a sólo una semana de estar encerrada.

“En realidad no fue como salió en los medios. Fue una discusión, yo obviamente le contesté, y dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí”, explica la peruana, agregando que estas cosas “son parte del furor de la competencia, porque no le puedes caer a todo el mundo siempre bien”.

Sobre el final, la modelo peruana sostuvo que tiene deseos de conocer a Pamela Díaz dentro del encierro, que precisamente se graba allá.

“Me han dicho que a ella le dicen ‘La fiera’ y yo les cuento que a mí dicen ‘La patrona’, así que está complicado el asunto”, sostuvo.

A lo que agrega que “en caso de que me choque, va a encontrarme de todas maneras, no voy a quedarme callada. Pero esperemos que no eso no pase, para vivir en armonía… mientras se pueda”.