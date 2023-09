A través de sus redes sociales, el reality de Canal 13, Tierra Brava, confirmó el ingreso de Hans Christian Esparza, más conocido como Miguelito, tras su paso por Morandé con Compañía.

El artista circense peruano se popularizó en el país por su estatura de poco más de un metro.

El comediante de 37 años, quien tiene más de 15 años de carrera, se ganó el sobrenombre tras protagonizar diversos sketchs de humor e incluso su propio programa en Mega bajo este nombre.

“Mi sueño en la televisión siempre ha sido ser actor, hacer teleseries, series para Netflix, llegar a Hollywood. Y en cuanto al circo, siempre he querido llegar al Cirque du Soleil, para mí ese es el tope”, contó sobre sus aspiraciones en la televisión.

Sin embargo, su ingreso al encierro de Canal 13 se debe a un desafío personal: “Quiero ver de qué estoy hecho. Me da curiosidad saber si soy capaz, si voy a poder estar en un encierro, sin teléfono, sin poder ver fútbol y compitiendo de igual a igual con gente de talla normal“.

Miguelito también se refirió a como enfrentará las pruebas físicas de Tierra Brava, las cuales a su juicio podrá aprovechar gracias a su estatura: “Me gusta el trabajo en equipo, respetando las diferencias entre cada uno. Seguro que mis fortalezas no van a ir por el lado de lo físico, sino por las habilidades como tirarse por debajo de las mallas o entrar en espacios chicos, y la idea es que en el equipo se valore eso“.

No obstante, el comediante afirmó que una característica que le puede jugar una mala pasada es su carácter: “Tengo mal genio, y espero que no se me salga. Soy enojón en mi casa, pero acá voy a estar en casa ajena y voy a tratar de calmarme porque no todo el mundo entiende. Me molesta cuando me sacan temas personales, como hablar de mi vida familiar”.

“También me molesta el cahuín, que se comente por ahí que tal persona dijo esto o esto otro. A mí me gusta que si alguien tiene que decirme algo, me lo diga a la cara, y se aclara todo al tiro. Quiero llevar la fiesta en paz”, agregó.

Cabe recordar que el reality de Canal 13 llegará a las pantallas el próximo 1 de octubre como competencia directa de Gran Hermano de CHV.