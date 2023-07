Durante esta jornada el reality Gran Hermano realizó el primer “cara a cara” de espacio televisivo donde los participantes tuvieron que nombrar una virtud y un defecto de cada uno de sus compañeros, sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Lucas Crespo sobre Viviana Acevedo.

Y es que en el momento en que el influencer debió sincerarse con la deportista, lo hizo con todo: “Yo te miro y te juro que veo a una de las mujeres más lindas que he visto en mi vida. Desde los ojos, la sonrisa, hasta el último pelo de tu cuerpo y eso, complementado con tu personalidad, te hace una mujer increíble”, le dijo con notorio nerviosismo. Quien actuó de la misma manera fue Viviana, que no pudo ocultar su timidez.

Varios seguidores del programa reaccionaron con sorpresa en las redes, pues no se esperaban tal declaración, puesto que Viviana tuvo un acercamiento romántico con Francisca Maira, poco después de que estaba terminara la fugaz relación que tuvo con Crespo al interior del encierro.

No sé pero me gusta esta nueva versión de Lucas, se me hace hasta tierno xd

— َ (@Mongxt) July 12, 2023