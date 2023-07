En el capítulo de este martes, Trini Cerda, participante de Gran Hermano, decidió revelar que es transgénero luego de ocultarlo por años, según relató. La confesión de la asistente de vuelo se dio luego de recibir burlas de Viviana y Maite.

Pese a que la mayoría de sus compañeros le entregó su apoyo a la joven, Maite Phillips tuvo una inesperada reacción. La concursante aseguró en una conversación posterior con Viviana, Francisca y Skarleth que la confesión de Trini no cambiaba sus votos.

“De verdad es que mis votos no cambian en absoluto tampoco. No, no he dicho absolutamente nada. Si es que el pasado justificara todas las acciones de las personas, podrías justificar todo”, dijo mientras Trinidad seguía recibiendo el apoyo de sus compañeros de encierro en una de las habitaciones.

Las palabras de la concursante generaron molestia en las redes sociales, donde la criticaron e incluso acordaron votar por ella si llega a estar en la placa de nominación.

Contrastes: Lucas demostrando humanidad y Maite destilando veneno como si nada con Francisca y Vivi.

Clarisimo quién es la hija de puta principal que está dentro de ese reality.#GranHermanoCHV pic.twitter.com/fmOkleMWH9 — Rodolfo Figueroa (@YoSoyFito_) July 12, 2023

Maite eres una cínica , venenosa , no tienes empatía con nadie !! Tu debes ser la próxima eliminada !#GranHermanoChile #GranHermano #GranHermanoCHV pic.twitter.com/OPN9pTtMFe — Carlos Santander (@csantander23) July 12, 2023

#GranHermanoCHV Maite siendo educada y diciendo lo que se supone debe decir o lo que se espera que diga en esta situación ,pero que evidentemente no siente , le faltó agregar que igual la iba a votar eso sí habría sido honesto #GranHermano #GranHermanoChile — laviejillamalvada (@laviejillamala) July 12, 2023

Más falso q la Maite diciéndole weas lindas a la trini cuando andaba ofreciendo combos #GranHermano #GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/NzoHC46kJ8 — Cristóbal Reyes Cárdenas🌳 (@crist_rc12) July 12, 2023