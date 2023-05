Gloria Münchmeyer (84), una de las actrices más destacadas de la historia del teatro y la televisión chilena, aseguró que ya no está teleseries porque “no llaman a actores viejos”.

La actriz protagonista de telenovelas como “Marrón glacé”, “Champaña” y “Purasangre”, fue parte del programa Te paso a buscar, donde reconoció que le gustaría volver a trabajar en ese tipo de producciones.

“Me encantaría, pero ya no llaman a los actores viejos. Hay un estándar estético en televisión, tiene que ser gente bonita y joven. Imagínate que los que antes eran hijos míos ahora están siendo abuelos. La tele te jubila”, dijo.

Gloria Münchmeyer, que estuvo 20 años en Canal 13, para luego partir a TVN, es recordada por sus grandes e inolvidables personajes en teleseries como “Estrella”, la mujer que mató a “Patricia” en “La madrastra” del año 1981. “Hubo una época en que yo hacía televisión todos los años”, recordó.

Münchmeyer, que cuenta con 68 años de trayectoria tanto en teatro como cine y TV, lleva la actuación en la sangre y tiene claro cómo le gustaría partir.

“Me gustaría morir en el escenario. Uno aspira a seguir trabajando, nosotros no jubilamos, actuamos hasta que ya no podemos más, porque lo que hacemos es un trabajo, pero también es una vocación y la vocación no se pierde nunca”, dijo.

Pero aunque la televisión no ha estado de su lado, el cine sí. A mediados de este año va a estrenar “El Conde”, filme dirigido por Pablo Larraín y donde ella es una de sus protagonistas.

“El éxito no significa nada, porque yo no lo hago, no lo creo, yo no lo invento. El éxito es de los demás, los que producen el éxito que me llega a mí, porque yo no trabajo para el éxito, trabajo para hacer las cosas bien. Y si por añadidura tiene éxito lo que hago, fantástico”, reflexionó.

Los inicios de Gloria Münchmeyer

Según relató, siempre supo que el teatro era lo que a ella le gustaba. En el colegio actuaba en todas las obras que hacían y en las clases de artes ella aprovechaba de leerles a sus amigas, interpretando a diversos personajes y jugando con la voz.

Terminado el colegio, junto a su hermana viajó a Francia. Es en este país donde logró descubrirse y junto a clases de actuación, expresión corporal y de francés, definió que el teatro era a lo que se quería dedicar. De vuelta en Chile, en la ciudad de Valparaíso ingresó al “Teatro Aficionado Universitario”.

“En un festival de teatro universitario, Jorge Díaz, Claudio Di Girólamo y Jaime Celedón me vieron y me dijeron ‘¿te quieres ir con nosotros a Santiago?’, era como si hoy te dijeran, ‘¿te quieres ir a Nueva York?’. Ahí empieza mi carrera más profesional, aprendiendo mucho de todo lo que tenía que hacer”, recordó.

La actuación le trajo grandes alegrías y también penas. “Tuve muchas vacas flacas porque así es el oficio, sobre todo en teatro, que cuesta mucho levantar una obra y conseguirse la plata”.

El año pasado, en tanto, recibió el Premio Nacional del Humor de Chile, pero la actriz aclaró que ella no es humorista.

“Lo que yo hago es una actuación, no humor. Soy comediante, pero no humorista, ahí hay una diferencia. Yo no escribo el libreto, lo interpreto”, aclaró.

De hecho, aseguró que el actor y director Andrés Rillón, fue quien la acercó comedia, y que juntos, más su amiga y actriz Rebeca Ghigliotto, crearon al famoso dúo “La Vicky y la Gaby”, un recordado y divertido sketch de “Venga conmigo”, donde dos mujeres completamente distintas con hilarantes diálogos hacían reír al público nacional.