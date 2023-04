En el marco de su paso por “Te paso a buscar”, el programa de conversaciones de Francisco Saavedra, la actriz nacional Gloria Münchmeyer hizo un recorrido por sus 84 años de vida y por su destacada carrera en teatro, cine y televisión.

“En un festival de teatro universitario, Jorge Díaz, Claudio Di Girólamo y Jaime Celedón me vieron y me dijeron ‘¿te quieres ir con nosotros a Santiago?’, era como si hoy te dijeran: ¿te quieres ir a Nueva York?. Ahí empieza mi carrera más profesional, aprendiendo mucho de todo lo que tenía que hacer”, recordó la artista, quien hizo sus primeras armas en el “Teatro Aficionado Universitario” de Valparaíso.

En otro pasaje de la entrevista, la otrora villana de “Los títeres” habló sobre la relación que mantuvo con el padre de sus dos hijos, el actor Jorge Guerra. En este aspecto, Münchmeyer confesó no estar de acuerdo con la figura del matrimonio.

Gloria Münchmeyer y quiebre con Jorge Guerra: “Le hice la maleta y se fue”

“Creo en las relaciones profundas, estables, pero con plazos definidos, cada ocho años y renovables… Es muy difícil que tú seas la misma persona que cuando te casaste. Y los que lo logran es por una capacidad de adaptación muy grande”, comentó.

De acuerdo al relato de Gloria Münchmeyer, el vínculo con Jorge Guerra terminó cuando este se enamoró de otra mujer. “Le hice la maleta y se fue”, recordó.

“Mis hijos tuvieron adiestramiento especial para autoabastecerse porque yo no estaba”, declaró sobre la difícil tarea que debió afrontar: criar a sus dos hijos sola, con una exuberante carga laboral mediante.

A pesar de esto, el trío se las ingenió para pasar momentos familiares que hoy son recordados con orgullo por la también comediante: “Salimos todo lo que podíamos, agarrábamos las bicicletas y subíamos el cerro. Subíamos también el teleférico”, dijo.

“El éxito no significa nada, porque yo no lo hago, no lo creo, yo no lo invento. El éxito es de los demás, los que producen el éxito que me llega a mí, porque yo no trabajo para el éxito, trabajo para hacer las cosas bien. Y si por añadidura tiene éxito lo que hago, fantástico”, comentó en otra secuencia de la entrevista.