Es probable que el nombre de Frank Agrama no tenga mayor significado para ti, como tampoco el de su empresa, producciones Harmony Gold. Sin embargo de no ser por él, no habríamos conocido dos de las series más representativas de fines de los 80: Robotech y Shaka Zulu.

Nacido en 1930 en la ciudad egipcia de Arish como Farouk Agrama, este cineasta, escritor y empresario fundó en 1983 la firma Harmony Gold USA, con la finalidad de distribuir en Norteamérica producciones que triunfaban en el mercado asiático.

Precisamente, las noticias de su muerte llegaron a través de la cuenta oficial de la serie de animé, la cual informó que Agrama falleció “tranquilamente junto a su familia” la tarde del 25 de abril, a los 93 años de edad.

LOS ANGELES – APRIL 26, 2023 – Frank Agrama, Founder and Chairman of Harmony Gold, passed away peacefully last evening at his home with his family by his side. Born on January 1, 1930, Agrama was 93 years of age.

