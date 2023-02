Debido a la contingencia de los incendios que se desarrollan en la zona centro sur del país, los canales de televisión han realizado despachos para mostrar la realidad de los damnificados. Fue en esa cobertura que el periodista de CHV Martín Ortiz acabó siendo apaludido por uno de sus despachos.

Ortiz se encontraba en la población Nahuelco de Purén durante la mañana del domingo cuando vio que se le acercó una damnificada. “Por favor, ayuden con alimentos para los perros”, menciona la mujer mientras caminaba hacia el periodista.

Sin embargo, cuando Ortiz le pide repetir lo dicho en el micrófono, la mujer repite la frase con la voz quebrada, visiblemente afectada, a lo que el periodista reacciona a abrazarla para dar contención.

“No… Óscar, para acá”, menciona el comunicador mirando a su compañero de labores, a lo que se aleja de la afectada en señal de que no grabe la emoción de la mujer.

Así, mientras se muestra otras escenas en pantalla, la mujer comienza a hablar con un tono entrecortado. “Le quiero pedir a mi gente de Santiago que ayuden, porque Purén está destruido”, dijo mientras se veían tomas de la comuna tras las llamas.

“Las personas están muy afectadas, entendemos lo que les ocurre. Consideramos que es comprensible el dolor que sienten”, aseveró desde el estudio el periodista Rafael Cavada.

“Es un trabajo muy delicado el que está haciendo en este momento Martín, que se debate entre lo que es mostrar lo que está ocurriendo en el lugar, pero también procurar no revictimizar a estas personas que han sufrido experiencias terribles en las últimas horas”, continuó, a lo que se escucha de fondo que la mujer sigue hablando con Ortiz.

Luego de unos minutos, Ortiz volvió a escena y analizó lo que acababa de ocurrir en el despacho. “La persona se acercó, conversó con nosotros y se mostraba visiblemente afectada”, explicó.

“Esto lo voy a decir muy, muy en lo personal: dentro de ese contexto, yo prefiero no mostrar el dolor”, aseveró entonces.

En esa rama, apuntó que “no me gusta revictimizar las situaciones. Lo hemos dicho muchas veces, creo que los periodistas y los medios de comunicación no estamos para eso en estas instancias, sino que para mostrar la ayuda (…) por lo mismo pedí que, por favor, se moviera un poco la cámara”.

Entonces, continuó con su despacho, explicando cuáles eran los bienes que se necesitaban, como alimentos para mascotas, comida no perecible, instrumentos de construcción, entre otros.

El gesto de Ortiz no pasó desapercibido en redes sociales, donde diferentes usuarios valoraron el actuar del comunicador. Incluso el propio Cavada quiso dar cabida a su actuar.

“Se llama Martín Ortiz, y es periodista. El de ella no lo sé. Cuando empezó a llorar, Martín decidió no seguir la entrevista, la consoló. Es un gesto simple e inmensamente humano, digno y respetuoso. Un orgullo trabajar en este equipo”, escribió.

Se llama Martín Ortiz, y es periodista. El de ella no lo sé. Cuando empezó a llorar Martín decidió no seguir la entrevista, la consoló. Es un gesto simple e inmensamente humano, digno y respetuoso. @Martin_Ortizz es un colega. Un orgullo trabajar en este equipo. #CHVNoticias pic.twitter.com/DXyEOWBTBW

Lo de #MartínOrtiz no es nuevo, siempre ha hecho su pega c extraordinaria humanidad, empatía y sensibilidad. No olvido cdo celebró emocionado en pantalla (#LaRed) la ley de matri #LGTBQ. Hoy, aporta c/un enfoque muy humano c los #IncendiosForestales #Incendio#CHVNoticias pic.twitter.com/UxZmFc3GoN

