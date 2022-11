Pablo Mackenna relató momentos de su lucha contra el cáncer, su recuperación y algunas adicciones que no ha podido soltar.

Pablo Mackenna reveló complejos momentos de su recuperación de cáncer, que admite es totalmente a causa del tabaco, sustancia con la que batalla constantemente.

Fue en el próximo capítulo de La Divina Comida, a estrenarse el 26 de noviembre, que el comunicador contó algunos detalles del proceso.

En compañía de Tamara Acosta, Francesco Gazzella y Mariana Derderián; el poeta, escritor y conductor de televisión contó algunos detalles de su enfermedad, luego de que Gazzella mencionara el tema.

“Me mejoré de un cáncer, tuve mucha suerte de descubrirlo a tiempo, me salió un tumor en la vejiga“, explicó. Así mismo, confesó que la enfermedad surgió a causa del tabaco.

“Es cáncer de cigarro totalmente, el 98% de la gente que le da cáncer a la vejiga han sido fumadores, era un polvito que el cuerpo trata de botar y finalmente se queda pegado a unos silos”, relató.

Pablo Mackenna había dejado el tabaco a causa del cáncer

En la misma línea, reconoció estar viviendo un vicio con aquella sustancia. “Lo dejé (el cigarro), pero ahora volví de hueón, y tengo que estar en control permanente, es algo que te acompaña como un fantasmita. Mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer”.

Fue hace un año exactamente que Pablo Mackenna se enteró de que padecía cáncer, aun en época de pandemia. “Quedé pa’ dentro”, dijo. Ante esto último, Francesco Gazzella le preguntó que cambios atravesó desde que recibió el diagnóstico.

“Tienes más clara la sensación de finitud, lo que me pasó en ese minuto que pensaba que era algo más grave y que se había acabado, me dio mucha lata que me estuvieran robando tiempo de la cosecha”, le respondió.

Así mismo, señaló que tenía varios pendientes. “Cosas que hacer, creativamente, o desarrollarme, y más allá de la cosa más humana, de la Rosa y la familia, entonces que el tiempo sea tiempo de calidad”, concluyó.