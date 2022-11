Durante la noche del martes, Roberto Cox se refirió a una serie de comentarios que hizo el periodista José Antonio Neme luego de la cobertura a los funerales de la reina Isabel en Londres durante septiembre en el programa Pero Con Respeto.

Y es que, a finales de septiembre en el mismo programa conducido por Julio César Rodríguez, el periodista aseguró que Cox había disfrutado de diferentes fiestas durante el viaje a Reino Unido.

Es por eso que durante el episodio de Cox, el también locutor de La Radio quiso preguntar sobre los dichos del conductor de Mucho Gusto.

“Él daba a entender que la noche era lo mío, y tiene razón”, bromeó Cox entonces para así comenzar a explicar su postura.

“Más allá de si era verdad o no, cosa que no es verdad porque trabajamos mucho y terminábamos muy tarde y cansados, de verdad no sé si se quiso hacer el chistoso o si quiso ser cahuinero, no sé de dónde sacó el cahuín”, comenzó diciendo.

“En 10 días, lo vi solo una vez reporteando y no estábamos en el mismo hotel”, explicó entonces para dar a entender que los comunicadores ni siquiera compartieron.

Sobre esto, destacó, por ejemplo, que ni siquiera estuvo con Neme cuando diferentes periodistas nacionales se reunían para cubrir los funerales en conjunto, ni compartió con ellos, pese a que se le habría invitado.

“Nunca lo vi de noche, no sé de dónde sacó esa noticia que yo llegaba a altas horas de la noche”, continuó Cox, para luego destacar el éxito que tuvo su cobertura del funeral de la reina Isabel II.

Los dichos de José Antonio Neme sobre Roberto Cox

Durante finales de septiembre, Neme recordó su experiencia en Londres, asegurando que había visto a Cox en el viaje.

“Decían que la noche londinense era lo de él”, comentó. “Cuando yo me iba al hotel, el amigo…”, dijo sin terminar la frase, haciendo referencia a que salía de fiesta.

“Pero bien, cuando se apagaban las luces, Roberto seguía, seguía”, apuntó entonces.

Anteriormente, en el matinal Contigo en la Mañana, Cox también bromeó respecto a los dichos del comunicador. “Tu amigo, el que vino acá al canal a decir que yo salía todas las noches en Londres y todo eso. Vamos a salir todas las noches en Catar también”, dijo a mediados de octubre a Rodríguez.