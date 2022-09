Este lunes 3 de octubre se hará oficial el regreso a la televisión de Margot Khal y María Elena Dressel en el programa Hoy se Habla, donde animarán de la mano de Yamila Reyna y María José Castro, mejor conocida como Lady Ganga.

Pese a que es la primera vez que se encontrarán compartiendo en pantalla, el cuarteto de conductoras ya habría afianzado su relación, según contó Dressel a BioBioChile.

“Todas hemos trabajado como chinas”, comenta entre risas, asegurando que desde hace tres semanas se han dedicado a diario de reuniones sobre el proyecto.

“También hubo una preocupación súper bonita del canal para que nos conociéramos bien”, agregó, apuntando que en este tiempo que han compartido “nos llevamos súper y ya hemos salido las cuatro juntas, incluso hemos ido a comer”.

Asimismo, reconoce que “ya tenemos un grupo de WhatsApp. Hay un grupo con el equipo y otro separado… Ahora, puede que se molesten por esto”, bromea.

Sobre alguna que le haya sorprendido conocer, destaca a Yamila Reyna, principalmente porque nunca había compartido con ella antes. “Ahora es mi partner, me encanta. Me encanta su onda, su humor, la encuentro seca”, describe.

De acuerdo a Dressel, “al final somos todas distintas, pero nos une el propósito de hacer algo diferente y aportar. Y es fácil trabajar con personas que tienen el mismo propósito que tú”.

“Las cuatro somos conductoras y ese es el desafío: que ninguna tenga un rol más o menos preponderante que la otra. Queremos cambiar las formas de la televisión y eso es también muy desafiante”, añade.

María Elena Dressel y su pasado en Cara y Sello

María Elena Dressel se hizo conocida al conducir el programa de Mega Cara y Sello. Sin embargo, la periodista no extraña aquella época de la televisión.

“Cara y Sello está muy lejos de lo que yo hago ahora, no me gustaría volver a estar en un programa así”, confiesa. “Han pasado 10 años y en ese intertanto yo me he dedicado a las cosas que realmente me gustan”, agrega.

El programa se dedicaba a mostrar en cada episodio dos realidades opuestas de una misma situación, hecho que, a día de hoy, Dressel describe como “comparaciones insidiosas”.

“Siempre mi propósito como periodista es aportar desde una mirada positiva y constructiva lo que se hace. Nos olvidamos de todo lo bueno que tenemos por quedarnos mirando lo malo y yo voy a despedirme de ese trabajo”, reflexiona.

Asimismo, destaca que “nunca tuve mucha participación en Cara y Sello. Era solamente la conductora. Yo creo que si yo hubiera tenido algo de participación editorial en ese programa, jamás habría sido de esa forma. Creo que era para otra época. Hoy los espacios deben invitar a reunirse, a conversar”.

Su regreso a la televisión

La también locutora radial estuvo lejos de la televisión abierta por casi una década. Sin embargo, solo le tardó un llamado para aceptar volver.

“La verdad es que fue bien sorpresivo. Yo tengo mi empresa de comunicaciones y no me esperaba este llamado de la televisión”, explica.

De acuerdo a Dressel, fue la idea del programa sumado a la oportunidad de ir a la televisión pública lo que la convenció. “La invitación era abrir un espacio para la conversación y tener un tono más cariñoso (…) Me hacía sentido con lo que he ido construyendo en la radio, así que no pude decir que no”, dice.

Hoy se Habla, según la animadora, buscará entonces “dejar temas a las personas que nos vean para que también puedan conversar con las personas en su casa. Los temas van centrados en la actualidad pero sin ser un noticiario”.

Aun así es consciente del reto que significa estar en un programa a las tres de la tarde. “Es súper desafiante. La idea es poder invitar a la gente que vea un programa franjeado, en vivo, que es todos los días y mantener a la gente entretenida. No es fácil, considerando que además de los otros canales, hay que competir con los programas on demand”, comenta.

Sin embargo, la comunicadora destaca que esta dificultad “nos habla de que tendremos que pensar fuera de la caja y aportar algo nuevo para que la gente se interese y nos vaya a buscar. Yo le tengo mucha expectativa a este programa. Creo que estamos haciendo algo muy interesante”.