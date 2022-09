Este viernes la animadora Karen Doggenweiler anunció que dejará TVN tras 31 años en la estación. Y aunque los rumores de que podría llegar a Mega o CHV no se habían detenido, la noticia sorprendió a la industria televisiva.

De hecho, el canal público tenía en pantalla una promoción del nuevo estelar de la conductora que comenzaría el 30 de septiembre.

No obstante, en enero pasado, Pancho Saavedra consultó a Karen sobre una posible salida de TVN y una eventual llegada a Mega para conducir el matinal.

La conductora había sido invitada al programa Socios de la parrilla, donde fue interrogada por Saavedra.

“Karen Doggenweiler se rumorearon muchas cosas, (como) que te ibas a Mega. Quería preguntarte, seamos claros esta noche, ¿te vas a Mega a conducir el matinal con (Rodrigo) Sepu y (José Antonio) Neme?”, dijo el rostro de Canal 13.

La conductora, en tanto, no quiso profundizar en el tema. “Me encanta Mega, me encantó que promocionaron o dijeron esto de Sepu con Neme, que me caen muy bien y todo, pero no sé si querría estar en la mañana”, explicó.

“El problema es que si Karen se va de TVN no va a hacer el Festival de Viña y yo quiero que Karen haga el Festival de Viña”, interrumpió el animador. “Juntos”, agregó ella.

“En marzo se va a saber”.

Eso sí, Karen Doggenweiler no descartó un posible arribo a Mega. “Este año también sabrán… en realidad en marzo van a saber… el futuro”, sentenció. “Pronto por las pantallas de …”, dijo, sin terminar la oración.

“Por Mega”, completó Jorge Zabaleta, otro de los conductores del espacio. “Es que la vida es muy dinámica, Jorge”, cerró.

Han pasado seis meses desde la fecha que dio la conductora y recién hoy se concretó su partida.

Cabe destacar que a principios de agosto, la conductora explicó por qué seguía en TVN tras tanto tiempo.

“Tengo un compromiso con el canal, los equipos de este y con los nuevos proyectos que llegan en estos días. Me quedo en TVN porque creo profundamente en la televisión pública”, aseguró al portal Tiempo X.

¿Karen Doggenwiler al matinal de Mega?

Hoy se especula que la periodista tendría ofertas de CHV y Mega. BioBioChile tomó contacto con la señal del grupo Bethia al respecto, quienes indicaron que por ahora “no hay nada que comunicar”.

Cabe destacar que el matinal de Mega, Mucho Gusto, se encuentra en un inestable proceso con sus conductores, tras la salida de Diana Bolocco.

Durante las semanas previas al Plebiscito Constitucional, el programa estuvo a cargo de Soledad Onetto y José Antonio Neme, mientras que actualmente el espacio mantiene a Neme y Karla Constant, a quienes se sumó Bolocco temporalmente.