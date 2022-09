El actor aseguró que hasta el momento no lo han contactado para participar en alguna producción y criticó el monto que recibe mensualmente. "No entiendo cómo hay gente que vive con esas jubilaciones", dijo.

El actor chileno Mauricio Pesutic fue el nuevo invitado del late Buenas Noches a Todos, en donde conversó con Eduardo Fuentes sobre su carrera y cómo ha sido su vida lejos de la televisión en los últimos años.

Entre risas y recuerdos, Pesutic recordó a algunos de sus personajes más populares como El Chingao en Amores de Mercado, El Huaso Prudencio de Aquelarre, así como también a Ángel y Ángeles Smith en Tic Tac.

Fue entonces que Fuentes afirmó que, pese a sus populares personajes, el actor no ha estado presente en teleseries, siendo su última aparición en La Torre de Mabel. “¿Qué pasa con Mauricio Pesutic?”, preguntó Fuentes.

“No sé. A mí también me gustaría saberlo. No me han llamado”, reconoció el intérprete.

“Alguna vez hice el símil entre ser albañil y el actor: Se construye un edificio, se termina, te vas para la casa y, hasta que no se construya otro, no te llaman”, explicó entonces.

De todas formas, Pesutic destacó que “por muchos años fui contratado por este canal anualmente, pero eso ocurrió hace tiempo. El mercado cambió y no he tenido oportunidad, no me han llamado”.

La actualidad de Mauricio Pesutic lejos de la televisión

Asimismo, Fuentes consultó al actor sobre qué hace para vivir su día a día, a lo que Pesutic admitió estar viviendo de ahorros y su jubilación, lanzando una crítica a los montos que recibe la tercera edad.

“Estoy viviendo de algunos ahorros que junté en la vida. Yo estoy jubilado, gano 210 lucas. Me mantengo con esos ahorros, pero estoy gastando y gastando”, aseguró.

Momentos después, aseguró que “no entiendo cómo hay gente que vive con esas jubilaciones, uno pudo juntar sus ahorros y, con eso, ir tirando, pero no entiendo cómo pueden sobrevivir. ¿Vivirán de allegados? Porque ni para un arriendo alcanza. No sé cómo se las arreglan, es bien jodido todo”.

Pesutic además aseguró que si bien la falta de proyectos lo afecta en el bolsillo, admitió que afectaba también en su salud mental. “Es el oficio de uno, y estar sin hacerlo es doloroso. Después de 45 años, que repente que no puedas ejercer tu oficio… eso es lo más complejo para uno”, confesó.

“Eso es lo más jodido: no poder hacer lo que te gusta. Y eso que creo que lo he hecho más o menos bien, si he hecho 44 teleseries”, añadió poco después.

De igual forma, al ser consultado si él se encarga de buscar proyectos o bien espera una invitación, Pesutic admitió que en la actualidad “no hago mucho movimiento y no espero que se acuerden. He hecho un par de telefonazos, pero no ha funcionado”.