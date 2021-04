El actor Mauricio Pesutic, un rostro inolvidable de la televisión chilena, hizo un recorrido por su carrera y habló de la crisis que vive TVN y que condujo al cierre de su área dramática, en el podcast Reyes del Drama.

El intérprete conocido por roles como “El Chingao” de Amores de Mercado, “Prudencio” de Aquelarre o “Ángela Smith” de Tic Tac, se mostró optimista ante el futuro del canal público.

“Yo creo que TVN va a resurgir. Tengo la certeza de que va a volver a ser lo que era. Ese canal no va a morir. Tengo la esperanza que va a ser así”, aseguró Pesutic, quien por estos días está dedicado de lleno a su campaña como candidato a la convención constituyente representando al Distrito 11.

El artista también explicó por qué las teleseries actuales no tienen el mismo alcance que las de la llamada “era dorada”, a su juicio. “Eran lejos mucho mejor escritas las de antes. La gente se entretenía con la tele en esa época. Hoy está lleno de plataformas para entretenerse, por eso se ha resentido la audiencia. No existen teleserie que acarreen tanta gente como esas. Eso no va a volver nunca. Esto no”, manifestó.

¿De quién es la culpa? Según Pesutic asegura que la gente que se ha hecho cargo de los canales de TV no saben cómo manejarlos: “Gente que no tiene la menor idea de cómo se lleva un canal de TV. A TVN lo llenaron con directores, nombrados por el Ejecutivo, que no sabían de TV. Más sabía la gente en su casa. Obligadamente llevaron a la ruina a ese canal. Los ponen a cargo de algo que no conocen”, reflexionó.

Un personaje entrañable

Uno de los otros personajes favoritos del público es el de Ángela Smith, en “Tic Tac”, una de las primera teleseries donde vimos a un actor travestirse para un rol.

“Cuando me subía a los tacos, era como si hubiese caminado siempre arriba de ellos”, recordó el actor sobre el personaje de un padre que se debe vestir de mujer para conseguir un trabajo.

“Me gustó mucho hacer esa teleserie y ese personaje. La única vez que me he maquillado en 40 años de TV fue en esa teleserie. Era un desafío para uno como actor. Yo lo pasé muy bien. Además tenía un programa de radio que es mi sueño escondido”, aseguró.

“Me gusta inventarle características, harta lesera a los personajes. Son personajes saco. Porque les puedes echar muchas cosas de tu cosecha adentro, como la Angela, Prudencio, el primo Renato. Parece que soy divertido porque la gente se ríe”, comentó.

Sobre el Chingao de Amores de Mercado, el personaje más popular de su carrera y que revivió en la franja del Apruebo durante la previa al plebiscito, aseguró que la gran mayoria empatizaba con él.

“Lo hice con mucho gusto. No era tan malo el Chingao parece… Yo pensé que iba a ser uno de los más malos de las teleseries chilenas. Empatizaban todos con ese personaje. Los niños, los adolescentes, los viejos, los jóvenes, los ricos, los pobres. Si hablamos de este personaje es porque existe. Hay algo del alma del chileno aquí. Es de carne y hueso. Existe un gran número de Chingaos. Gente marginada, valupeada, que ha sido marginada”, reflexionó.

Pesutic, también se refirió a la obra “Orquesta de Señoritas”, donde hubo un brote de covid-19 que terminó contagiando a gran parte del elenco y que terminó con el actor Tomás Vidiella fallecido.

De hecho, el mismo actor estuvo con el virus. “Afortunadamente estuve asintomático. Estuve encerrado varias semanas, incluso antes de salir positivo. No me gusta hablar de eso por todo el drama que conlleva. Nos afectó muchísimo a todos”, comentó.

“Hay que dar la pelea por la gente”

Sobre su candidatura constituyente, el actor nacional comentó que luego del plebiscito se acercó personalmente a Tomás Hirsch para proponerle ser candidato independiente por la lista de izquierda Apruebo Dignidad.

“Queremos dar la pelea por la gente. Estamos para satisfacer las demandas del pueblo que ha sufrido durante 47 años. El carnicero asesino y ladrón de Pinochet instaló esta constitución junto a Jaime Guzmán. Estamos viviendo bajo el pensamiento de Jaime Guzmán hoy en día y eso hay que cambiar”, dijo.