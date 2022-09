Carolina Tohá y Katherine Martorell acabaron teniendo un duro encuentro en el programa Sin Filtros, luego de que la exalcaldesa de Santiago mandara a callar a la exsubsecretaria de Prevención del Delito, quien no ocultó su molestia por la acción.

A mediados del programa, los panelistas tanto a favor del Apruebo como del Rechazo, se encontraban debatiendo respecto a la propuesta de nueva Constitución, cuando Gabriel Alemparte criticó que se hagan modificaciones en la propuesta en caso de ganar el Apruebo.

Así, Tohá explicó que los presidentes de los partidos adherentes firmaron un papel para comprometer cambios a las fallas detectadas, mientras que la oposición no había oficializado nada en caso de continuar con la Carta Magna actual.

“Firmaron un texto con las reformas que van a hacer, de su puño y letra, mientras la derecha no ha sacado nada”, apuntó Tohá, a lo que Martorell comienza a hablar a la vez y luego, alza la voz, diciendo “sí, lo firmó”.

De forma inmediata, la militante de Partido por la Democracia levanta su mano en señal de que se detenga. “Disculpa, escucha. ¡Se calla y escucha!”, apunta molesta, a lo que intenta volver a dar su argumento para ser interrumpida nuevamente.

“No, así no, ¡conmigo no!”, exclama Martorell.”Se calla y escucha no. Si quiere hablar, se dice y conversamos tranquilamente, pero a mí no me levanta ni la manito, ni me dice ‘se calla y escucha’“, añade a lo que se escucha a Tohá y al conductor del espacio, Gonzalo Feito a la vez.

Tras poder silenciar a todos los presentes, Feito apunta que “quiero que termine Carolina Tohá y después Katherine Martorell”. Sin embargo, acabó siendo interpelado por Tohá.

“Gonzalo, ¿por qué no aclaras las reglas de esto?, porque hay panelistas que interrumpen a todos los demás panelistas. Sería mejor que el conductor parara a las personas que interrumpen”, mencionó.

“Yo quiero que usted hable tranquilamente, Carolina. Y, ¿qué le dije yo antes de que entráramos al programa? Le dije: ‘Carolina, si tú necesitas cualquier cosa, me avisas’”, comentó para luego darle cabida a sus argumentos.