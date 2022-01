En un nuevo episodio de La Divina Comida de CHV, donde Michael Roldán, Santiago Meneghello, Teresita Commentz y Javiera Hernández compartieron comidas y anécdotas, la actriz Javiera Hernández rememoró un duro momento al inicio de su embarazo, específicamente la vez que fue excluida de una teleserie por su estado.

Quien fue Donatella Naranjo en Mala Conducta y la detective Isabel Bustos en Pacto de Sangre comenzó hablando de su hijo, ya de 12 años, mientras comía con sus invitados.

Ahí, contó que se enteró de su embarazo mientras grababa Mala Conducta, en CHV. “Y estábamos preparando otra teleserie, donde iba de protagonista”, comentó.

“No la hice porque estaba embarazada”, adelantó. “Me enteré el día anterior a firmar contrato que estaba embarazada, entonces fui y dije ‘estoy embarazada’, como hay que hacerlo”, recordó la intérprete.

“Quizá el personaje que iba a hacer no lo podría haber hecho, porque estaba embarazada y tenía un personaje que era la protagonista, que era una niña estupenda que no estaba embarazada”, añadió.

Sin embargo, Hernández aseguró que, pese a que pudieron haberle entregado otro personaje, no ocurrió nada tras su noticia, ya que “simplemente me dejaron de contestar el teléfono”.

“No hice nada más que alegar ahí mismo, pero me fui para adentro. No sabía que hacer, porque no quería pasar mi embarazo peleando”, comentó, apuntando que más que enojo por el hecho, “me entristecí, me desilusioné, yo llevaba harto rato trabajando ahí y sentía que habían lazos”.

Tras eso, Roldán le preguntó si le dieron alguna explicación por ese repentino corte de lazos, a lo que la actriz negó.

“Siempre me dijeron: ‘Javiera, si después lo vamos a ver, lo vamos a ver’. Yo en ese momento quise soltar, no quise que mi embarazo se tratara de eso”, puntualizó. “Espero que las cosas hayan cambiado un poco”, cerró Hernández.