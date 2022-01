Daniela Castillo reveló cómo funciona el estricto protocolo en ¿Quién es la Máscara? para que no se filtren las identidad de los participantes.

En conversación con Página 7, la cantante explicó que en Chilevisión se preocupan de hasta los mínimos detalles para que nadie descubra quienes están dentro de los trajes.

“A nosotros nos iban a buscar a la casa, no te dejaban llegar (solo) para allá. Siempre te lleva el mismo chofer”, comenzó señalando.

“Antes de llegar al canal te ponían como un blazer negro, súper fresquito, que decía ‘no me hables’. Además, tenías que ponerte una capucha y te daban un cubrecara con el que uno podía ver, pero que los otros no te reconocían”, agregó.

A su vez, la artista mencionó que cuando ya tenía puesto su traje, un productor la iba a buscar al camarín para llevarla de la mano para así asegurarse que no conversara con ninguna persona, proceso que se repetía cuando regresa del estudio.

“En el camarín te encerraban y ahí no salías más como tú, salías con el corpóreo o con el traje negro”, mencionó, añadiendo que incluso cuando debía ir al baño lo tenía que hacer usando el blazer negro, “que era un sauna”.

“Yo decía en las mañanas ‘no sé por qué me baño si al final no me dura nada’. Llegaba al canal toda ‘sopeada’”, contó en tono de humor.

Y todo parece indicar que estos protocolos han funcionado, ya que Castillo aseguró que nunca supo quienes eran los demás competidores.

“De verdad nunca supimos quiénes estaban en los otros camarines, hasta que salían (en la TV) los eliminados y les sacaban la máscara”, remarcó.

Recordemos que la intérprete se convirtió en la gran ganadora de la primera temporada de ¿Quién es la Máscara?.

La cantante, quien personificó a Muñeca a lo largo de la competencia, se hizo acreedora de un premio de diez millones por su primer lugar.