“Encontré una persona que tal vez pueda ser mi compañero”. Con esas palabras, la modelo española Gala Caldirola (29) se refirió a su situación sentimental en la final de temporada de El Discípulo del Chef. Luego, en medio de miradas cómplices de sus compañeros, fue abrazada por el exparticipante de Yingo Iván Cabrera.

Fue tras una serie de preguntas de la animadora del espacio Emilia Daiber que la oriunda del país europeo reconoció estar “súper feliz” y que le encanta “la energía que hay acá. He tenido la posibilidad de conocer el entorno de mis compañeros y ya me doy por ganadora al estar en este momento. Es maravilloso, he aprendido un montón”.

“Me he llevado amigos, me he llevado personas especiales. Soy súper agradecida y sólo con estar acá me doy por ganadora”, agregó.

Caldirola, además, reconoció que su participación fue “un nuevo comienzo, parte de mi nueva vida”.

“Lo he vivido con mucho entusiasmo, con muchas ganas, mucha motivación. Me he sentido valorada, apoyada, me han ayudado a sentirme segura de mi misma en un momento complicado”, sostuvo.

“Encontré el amor definitivamente. El amor a la cocina, al aprendizaje, a los amigos. Recibí mucho cariño. Y si lo que quieren escuchar es si encontré el amor o no, encontré a una persona que tal vez pueda ser mi compañero“, respondió luego, tras ser consultada por su paso por el programa y las relaciones que creó.

En ese momento, y luego que en pantalla se mostrara a un nervioso Iván Cabrera, la conductora le pidió acercarse a ella para abrazarla y besarla.

“Te deseo lo mejor del mundo, lo más lindo del mundo”, le dijo el exYingo.

Mira parte del momento a continuación:

Resultados en el programa

En el capítulo, en que los finalistas también fueron Víctor ‘Zafrada’ Díaz y Jaqueline Pardo, la madre de Arturo Vidal, el joven oriundo de Iloca se coronó como el gran triunfador, llevándose el galardón y los 15 millones de pesos del primer lugar.

El joven que se hizo famoso cuando era un niño por un viral aparecido tras el terremoto de 2010, obtuvo el 92% de la votación del público.

Uno de los momentos emotivos que dejó la jornada fue cuando la madre de ‘Zafrada’ dedicó parte del premio a Felipe Camiroaga, quien conoció al pequeño hace 11 años.

“Tiene unos ángeles en el cielo, sus abuelitos que lo cuidan, y Felipe (Camiroaga), yo le agradezco mucho a Felipe que lo ve desde el cielo”, expresó.