La modelo española Galadriel Caldirola confirmó este miércoles el quiebre en su matrimonio con el futbolista Mauricio Isla.

Fue a través de una publicación en Instagram que la mujer de 28 años informó que, como pareja, querían “decir algo”.

“Con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja, hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos“, señaló.

Caldirola no entregó detalles sobre las razones, acusando que “son personales”. No obstante, señaló que “queremos dejar claro que no hay motivos de pelea ni rencor entre nosotros”.

“Decidimos hacerlo público para evitar especulaciones y porque ambos consideramos que ser honestos es siempre la mejor manera de hacer las cosas”, cerró, agradeciendo a sus más de 2,5 millones de seguidores por “la comprensión y la empatía”.

Recordemos que fue en Año Nuevo de 2019 que la pareja, padres de una pequeña, anunciaron que contraerían matrimonio en una publicación de Instagram.

Junto a una imagen en la que aparecen ambos vestidos formales por la celebración, la exchica reality escribió un sentido mensaje en el que confirmó la noticia, especificando que Isla le habría pedido matrimonio cuando recién comenzaba el año.

“En este año aprendí lo que significa el amor incondicional y que el mayor regalo que te puede dar la vida es poder tener este sentimiento”, señaló. Agregó que siempre se ha considerado una mujer independiente y soñadora, y que “ahora sigo siendo la misma mujer , pero estáis vosotros , mi familia! Que me da alas para seguir siendo yo misma y me hace sentir valorada y querida a cambio de nada mas que mi amor recíproco”,

“En el pasado 2018 yo decidí que por vosotros daría mi vida. Y en este 2019 tú mi amor eterno decidiste preguntarme si quiero pasar el resto de la tuya a tu lado. ¡SÍ, QUIERO CASARME CONTIGO!”, finalizó.

El matrimonio, según dio a conocer más tarde Isla, ocurrió en mayo de ese año en Altea, España. “Al fin totalmente casados mi vida. Gracias por ser parte de mi vida. Juro amarte, protegerte y cuidarte toda la vida tesoro mío”, escribió el futbolista en ese momento.