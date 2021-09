Un complejo momento se vivió este miércoles en medio de un despacho en vivo en el programa Contigo en Directo (Chilevisión), luego que un desconocido irrumpiera gritando, sin cumplir las normas sanitarias.

Todo ocurrió mientras el periodista Luis Ugalde, desde Santiago Centro, conversaba con el conductor del espacio Humberto Sichel sobre el avión JetSMART que aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Iquique luego de sufrir un desperfecto en uno de sus motores.

Fue en ese entonces que comenzaron a escucharse gritos que provenían detrás de cámara, mientras el comunicador agradecía por los dichos.

“¿Qué pasó Luchito? ¿Qué dice?”, consultó Sichel desde el estudio.

En ese momento, en cámara, se vio al hombre que, sin mascarilla, se quejaba contra los periodistas y los medios de comunicación.

“¿Le puedo pedir un favor? ¿Se puede poner la mascarilla?”, emplazó el notero, ante lo que recibió un rotundo “no”.

“Usted no me interesa, señor. Me interesa el Julio César (Rodríguez)”, agregó el desconocido, por lo que rápidamente fue corregido por Ugalde que le explicó que el Rodríguez es animador del matinal.

El reportero, entonces, se dispuso a continuar con el despacho y el hombre continuó gritando. “Si no quiere conversar, ¿para qué viene a hablar conmigo?”, preguntó el periodista, y el hombre acusó que el espacio es libre.

“¿Quiere bailar cueca? Yo le bailo cueca”, dijo luego el hombre y el reportero volvió a emplazar a que siga las normas sanitarias usando la mascarilla. “No, porque eso es una mentira (…) quiere seguir mintiéndole a la gente. Es una falsedad, señor”, afirmó.

Mira el tenso momento a continuación: