Ricardo Fernández llevaba varios años en televisión cuando le ofrecieron sumarse al área dramática de Mega. Su decisión es algo de lo que hoy se arrepiente.

En 2018, tras haber estado un par de años alejado de la pantalla chica, el actor recibió una oferta de TVN para sumarse a “Amar a morir”, la que protagonizó junto a Antonia Zegers y Felipe Braun.

En ese mismo periodo estaba en conversaciones para participar en una teleserie diurna en Mega. Sin embargo, Fernández optó por volver a TVN y sumarse (sin saberlo) a la que sería la última teleserie realizada por su área dramática, tras 40 años de funcionamiento.

“Tomé la decisión porque tenía una relación sentimental con el canal”, comentó en el podcast Reyes del Drama.

Fernández debutó en TVN en Romané y se volvió parte importante de su área dramática, participando en producciones como Los Pincheira, Pampa Ilusión entre otras.

“Había gente con la que había trabajado entonces sentí que era el movimiento natural, volver a lo que consideraba mi canal, mi casa”, añadió.

Eso sí, reconoció que “Fue una decisión equivocada”. “No me arrepiento de hacer lo que hice, pero creo que no fue ese el criterio que debió operar en mí”, dijo.

“Operé desde los sentimientos, cualquier persona más astuta me habría dicho que no y me lo dijeron”, agregó.

“Fue súper duro”

Según el actor, estaba “muy ilusionado” por su regreso a TVN, “pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que no había más. Que eso cerró el área y fue muy decepcionante”.

“(Era) muy triste ver como un canal cerraba sus puertas al área dramática y ver como actores emblemáticos como Pancho Reyes, Amparo Noguera, Lucho Alarcón también decían adiós”, reconoció.

“Para ellos también quedarse fue una decisión del corazón. La televisión no deja de ser un negocio lamentablemente. Fue súper duro”, dijo.

De acuerdo a su punto de vista, “actualmente las áreas dramáticas están en la UTI, haciendo un gran esfuerzo por sostenerse”.

“Espero que en algún momento algo ocurra y que se vuelvan a reinstalar en otras condiciones. Ojalá no dejen de existir porque las teleseries siguen siendo la reina de los canales”, cerró.