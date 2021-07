El actor Ricardo Fernández recordó un delicado momento vivido en 2006, cuando TVN decidió no emitir una escena de la teleserie Cómplices, donde él era uno de los protagonistas.

En la producción, el intérprete daba vida a Javier Núñez, un hombre homosexual y pareja del personaje de Néstor Cantillana.

La historia se alejaba por primera vez del clásico estereotipo que tenían los personajes gay en los años 90, y se mostraba como una trama más de la teleserie.

“Fue una de las primeras historias dentro de los horarios de las teleseries. Fue súper lindo hacer eso, tuvo una repercusión súper positiva en la gente”, recordó el artista en el podcast Reyes del Drama.

“Muchas veces nos escribían, nos llegaban cartas que ha mucha gente les había servido para salir del clóset, que los había ayudado en términos personales, familiares. Testimonios súper gratificantes de escuchar. Se logró instalar un tema que estaba súper oculto”, continuó.

“Esa teleserie tuvo un gran impacto desde el punto de vista social. Esos personajes fueron planteados de esa manera, lo más real posible. Merecía un justo tratamiento”, dijo.

“El canal se equivocó”

No obstante, el canal decidió no emitir la escena final de estos personajes, previamente grabada. En ella Fernández y Cantillana sellaban su amor con un beso, el primero de dos hombre emitido en una teleserie vespertina chilena.

“Era una escena súper bonita”, dijo Fernández. “Era un momento que marcó nuestras carreras. Había un nerviosismo en el set porque esto era algo muy inusual”, afirmó.

No obstante el público no pudo verla en pantalla. “En ese momento simplemente no se podía, no estaban los tiempos. Pero se logró hablar de historias homosexuales en TV como una historia más”, dijo.

Eso sí, el intérprete cree que la estación cometió un error. “Ahí el canal se equivocó rotundamente. Debió haber tomado la opción de emitirlo porque le habría traído mucho más beneficios que problemas. Sin embargo, fue un avance igual. Era una muy bonita historia de amor”, dijo.

“Queríamos reivindicar que dos hombres que sostuvieran una relación de amor no fueran dos personas enfermas, perturbadas, sino que dos personas que se aman con todo el derecho de amarse. Con eso nos pusimos de acuerdo con Cantillana, hacerlo de verdad”, contó.