“Me siento como nunca me imaginé”. Así describió el periodista Rodrigo Sepúlveda (48) su transformación en un adulto mayor en medio de una campaña inclusiva de su estación televisiva, Mega.

“Se me viene el sueño de que mis hijas me puedan ver así. Me imagino con mi señora, ella igual de vieja que yo, pero con la misma esencia de siempre”, dice en un video que compartió a través de Instagram, en donde se ve el proceso de cambio.

“Esto es súper potente, súper difícil de traspasar, porque uno no sabe si va a llegar así“, añade.

“Me encantaría llegar así para ser útil a la sociedad, para que te valoren por lo que uno es y no por cómo te ves. Porque cada una de estas (las arrugas) tiene una historia, un camino, algo para contar. La experiencia también es valor“, puntualiza, con una voz quebrada.

El trabajo estuvo en manos de la maquilladora Carla Gasic y su equipo.

Según detallaron desde el canal de Bethia, la transformación es parte de una campaña de Mi Causa, Mi Mega que lleva por eslogan “Lo viejo, es tu forma de mirarlos”.



Con una serie de videos, indicaron en un comunicado, buscan generar un cambio social desde lo emotivo y positivo, además de transmitir la importancia de visibilizar y valorar a las personas mayores como los “expertos de vida” y, a partir de esta premisa, aprender de ellos y de su experiencia.

El reconocido astrónomo y académico José Maza (73) fue uno de los que también participó en la campaña, en un video que se viralizó en febrero pasado con un potente mensaje en que enfatizó en la discriminación que ha sido víctima como persona y también como profesional, destacando ocasiones en la que ha sido llamado “abuelito”.

“Te quiero invitar a que pienses en una sociedad inclusiva, en donde todos nos tratemos con la necesaria dignidad”, comenzó señalando el científico.

“Una forma de discriminación es insistir en la edad. Yo he sido el mismo durante 73 años. Claro, he ido pasando por distintas etapas, pero nadie tiene derecho de tratarme abuelito, ni mucho menos de ‘nuestros abuelitos’, porque el posesivo me parece aún más peyorativo”, agregó.

El divulgador científico concluyó indicando que sólo si nos tratamos todos con dignidad, “podremos vivir en una sociedad mejor”.