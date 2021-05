Desde la llegada de José Antonio Neme a Mucho Gusto, Diana Bolocco se ha visto enfrentada a varios momentos que la han puesto entre la espada y la pared. Y es que el periodista ha interrogado no sólo a sus entrevistados, sino que también a sus compañeros.

El último episodio de estos se vivió este viernes, cuando les preguntó: “¿Con quién no trabajarían?”.



Bolocco, Paulina de Allende-Salazar y Simón Oliveros fueron los obligados a responder aquella incómoda pregunta para alguien que se desempeña frente a la pantalla.

“A ver, especifica, ¿con qué animador, con qué animadora o con qué figura pública?”, replicó Diana, a lo que su colega explicó: “En general, no te voy a condicionar la pregunta”.

“No trabajaría en televisión, nunca, con Pamela Jiles”, sentenció Bolocco. “Una parte de su historia televisiva sí me gusta, pero cuando hizo farándula creo que fue muy cruel con mucha gente, entre ellas conmigo”, recordó.

Tras su paso por el periodismo político y de investigación, donde trabajó en Informe Especial, Jiles se unió a la farándula nacional siendo parte de programas como SQP y Primer Plano.

“Cuando ella analizaba la farándula… yo creo que hay formas y formas de hacerlo, y creo que fue cruel con mucha gente. Pero no voy a recordar lo que dijo”, explicó.

“Entonces yo no trabajaría con ella televisivamente hablando. Ella ahora es diputada, presidenciable, puedo convivir con ella, la he entrevistado y la entrevistaría de nuevo, pero tú me preguntaste con quién no compartiría un set de televisión como compañero, ahí está mi respuesta”, sentenció.

Por su parte, Neme alabó que su colega respondiera. “Me encanta que me digas, me encanta que la gente diga lo que piensa, dentro de un marco de respeto y dejemos las pelotudeces y los cinismos chilenos”, aseveró.

¿Y el resto?

Allende-Salazar afirmó que “yo no sé si voy a dar nombres, pero no me gustaría compartir un espacio, además lo que yo hago es periodismo, con gente intolerante políticamente y violenta políticamente que hemos visto en pantalla, incluso en este canal hace poco tiempo”.

En tanto, Neme dijo que “hay varias personas con las que no trabajaría por distintas razones”. “Me costaría trabajar, no porque no le tenga cariño ni porque lo encuentre el descueve (sic), sino porque terminaría una… Con el Jordi (Castell)”, aseguró. “No llegaríamos a dormir hasta el otro día”, explicó.

“En términos políticos, yo he trabajado con Patricia Maldonado y la quiero muchísimo y volvería a trabajar con ella, no tengo problema. (Pero) Haciendo la lectura inversa, me costaría trabajar… -no la conozco, pero lo que vi en la campaña como constituyente- con la niña (Yuyuniz) Navas”, sentenció.

“No la conozco, no tengo nada personal en contra de ella, pero alguien que dice que el virus lo inventó China porque ella lo siente en su cuerpo. Ese tipo de opiniones tan particulares, digamos…”, aseveró.