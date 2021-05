Cecilia Bolocco no olvida y así lo dejó en claro en el programa online Íntimos, conducido por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez para E!.

La exMiss Universo fue la invitada principal al espacio donde conversó con los conductores sobre su vida, pero también aprovechó de lanzar “un palo” a Gutiérrez.

“Qué alegría verte en este programa con la Pame, pero además que rico verte acá, porque tengo que confesar que en todas partes que yo he ido, eventos sociales, de ayuda social, para tantas fundaciones, siempre me encuentro contigo. Eres un hombre con una faceta tan, tan linda”, comenzó Bolocco antes de su golpe.

“No sabes la alegría porque tus comienzos fueron distintos, me diste bien duro, pero bueno“, dijo desatando risas del conductor. “Cuánto me alegro que ahora estás en esta nueva faceta, donde te has volcado a ayudar a los que más lo necesitan”, añadió.

Bolocco estaba haciendo referencia al pasado “farandulero” del conductor. Recordemos que antes de convertirse en animador del matinal de CHV y de TVN, Gutiérrez fue panelista de SQP y posteriormente de Primer Plano, los dos programas más polémicos para los famosos.

Díaz, quien también pasó por aquellos programas, aprovechó el momento para molestar a su compañero. “Oh, sí. Qué desubicado”, dijo en medio de risas.

Pero Bolocco también tuvo algunas palabras para ella. “Pamela eres demasiado exquisita, demasiado tierna. Es que tu no sabes cómo me haces reír. Eres tan natural, tan simpática, tan amorosa, pa’ qué decir de guapa”, dijo.

“Y si tengo tantos atributos ¿por qué nunca gané nada por la cresta?”, bromeó “La fiera” sobre los concursos de belleza en los que participó. A lo que Cecilia respondió: “¿Qué querías ganar? tienes una cantidad enorme de seguidores. Olvídate“, cerró.