Han pasado seis años del triunfo de Daniela Castro en la primera temporada de Masterchef Chile, y dicha final sigue dando de qué hablar.

Corría febrero de 2015 y los seguidores del programa no estuvieron nada contentos cuando Yann Yvin, Ennio Carotta y Chris Carpentier coronaron a la actual “influencer” como la gran ganadora.

El gran favorito del público para esa noche era Ignacio Román, un joven que trabajaba como recolector de basura que había brillado con sus elaboradas preparaciones, a veces sin siquiera conocer bien los productos con los que se le exigía trabajar.

A pesar de no haber conseguido el triunfo, Román se transformó en un personaje de televisión, continuó una carrera culinaria, sacó dos libros de cocina y además es rostro de un supermercado.

No obstante, recientemente confirmó un rumor que había circulado por años sobre un supuesto arreglo en la competencia, respondiendo así a las declaraciones que Yvin realizó en el programa de Canal 13 De Tú a Tú.

“La polémica más grande de Chile. Era todo Chile contra nosotros en ese momento. Nosotros somos chefs con Chris Carpentier y Ennio Carota, y ese día la cocina era mejor del lado de Daniela. Es como un campeonato de fútbol, al final en un mundial de fútbol no siempre le mejor gana. En ese momento ganó la Daniela pero 3 a 0”, comentó.

En el programa Me Late de TV+, el periodista Sergio Rojas llamó a Román para pedir su versión, quien respondió a través de un mensaje de WhatsApp.

“Pero eso pasó hace tanto tiempo”, comenzó. “Es como que yo ahora contara de que en la final a ella le arreglaron el postre y a mí no. Y que yo terminé de cocinar 25 minutos antes, y el programa estaba editado”, sentenció.

Román añadió además que “que un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire”.

“Todo eso sabía yo antes de ganarme delante del podio. Yo sabía quién ganaba. De hecho, estaba en mi casa llorando viendo cómo estaba editado el programa. Son tantas las aventuras”, cerró.

BioBioChile tomó contacto con Canal 13 para conocer su versión, no obstante no se refirieron al tema. Cabe destacar que el equipo realizador de dicho espacio ya no se encuentra en la estación.

Recordemos que el año pasado se volvió a emitir la primera temporada del programa, lo que volvió a desatar comentarios contra Castro, quien esta vez se defendió.

“Digan lo que digan fui la que más veces gané con mis platos. Y gané poh (sic). Los saludo seis años después creciendo y recordándoles que Canal 13 jamás me llamó para trabajar con ellos, sólo dos visitas al matinal. Por si creen que era eso”, indicó en un tuit.

En otro agregó: “Tanto hablan que no merecí haber ganado, pero ¿Qué significa merecer? ¿Por qué una persona merece más algo que otra? Ojo cuando hablan de merecer porque todos merecemos, y si usted no lo cree así es un prejuicio que como adulto creó en su mente”.

“Sólo los adultos me tiran mala onda. Me siguen muchos niños y niñas y es brígido cómo los niños no tienen creado el prejuicio de que unos merecen algo por sobre otros. Simplemente para ellos las cosas son así”, escribió en otro posteo.