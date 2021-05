El imitador Felipe Parra (25), oriundo de Lota en la región del Bío Bío y conocido por sus papeles en el programa humorístico de Mega Mi Barrio, relató parte de su dura infancia: tras problemas familiares, sus dos hermanas mayores fueron criadas en un hogar de menores y el creció junto a su abuela.

En conversación con el diario de circulación nacional Las Últimas Noticias, contó que debido a que su madre no estaba capacitada para la crianza, vivió con su abuela Audelina Vega hasta los 16 años, cuando ella falleció. Su madre, recordó, “tenía una pareja que era malo con ella y le prohibía estar cerca mío”.

La situación llevó a que generara un rencor que, con el tiempo y con la ayuda de la fe, dijo, fue aplacándose hasta llegar a la reconciliación cuando tenía 20 años. “Ella podría haber hecho algo”, advirtió.

Camino a la fama

Tras la muerte de su abuela vinieron tres años de soledad, en los que, por ejemplo, una vecina le daba comida. Para subsistir, además, debió cantar e imitar en micros y vender ropa usada en ferias libres. Vivencias que, finalmente, le entregaron valores que lo acompañan hasta hoy.

En sus tierras natales le costó estudiar, confesó, pues su enfoque estaba en el trabajo y la sobrevivencia.

Comenzó a construir su camino a la fama en 2017, con un spot de la compañía telefónica Entel. Ese año contó a BioBioChile que llevaba “haciendo imitaciones hace varios años, unos 10 años más o menos. La mayoría de mis personajes son los que hace Stefan Kramer, pero yo les doy mi originalidad y mi toque, también estoy sacando mis propios personajes porque la gente me ha chaqueteado caleta”.

Había agregado que “cuando chico sufrí problemas económicos, emocionales, depresión. -La imitación- me ayudó en su momento y me dí cuenta que muchas veces me salían igual o mejor que al mismo (Stefan) Kramer”, quien se había convertido en una especie de padrino tras conocerlo en Lota e incluso lo llevó a la televisión.

Previo a su arribo a Mega trabajó como guardia de seguridad y nochero. Su último trabajo fue en el Centro de Salud Familiar Sergio Lagos de Lota, donde realizó una imitación que lo devolvió a la agenda de entretención: el doctor Ugarte, quien en medio de la pandemia de covid-19 ganó reconocimiento por sus apariciones en el Buenos Días a Todos (TVN).

“Sí algo pasara ya tengo quien me reemplace en la UCI”, dijo el especialista tras ver su impecable imitación.

Tras la reestructuración de Morandé Con Compañía y el comienzo de Mi Barrio, a Parra le confirmaron que sería parte del elenco estable del espacio animado por Fernando Godoy. En ese momento, reveló al diario, le cayeron lágrimas.

Sus sobrinos

Ya reconciliadas las relaciones, los problemas con el alcohol en su familia provocaron que sus dos sobrinos estén bajo la tutela de la madre del humorista. Es él quien realiza la figura paterna, contó.

“Mi mamá cumple con el cuidado y el cariño, yo estoy ahí como figura paterna y hemos hecho una buena pega“, afirmó.

Juega con ellos, dijo, pero es firme cuando resulta necesario. “Veo a mi sobrino y me veo yo: también tuve una mamá no apta para criarme, también me crié con mi abuela y con un tío. Es la misma historia, pero yo tengo la oportunidad de cambiarla para él”, advirtió.