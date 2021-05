La periodista Monserrat Álvarez aclaró, la mañana de este viernes, dichos que habría recibido de migrantes venezolanos en los que acusaban corrupción por parte de funcionarios de Migración de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que motivó un llamado de atención a la producción del canal. “Lo que yo dije fue un testimonio”, advirtió.

Fue tras un regreso de comerciales que la conductora afirmó que “antes de continuar con nuestra pauta quiero hacer presente que la PDI nos ha hecho llegar la molestia frente a lo que conversamos previamente en el programa”.

“Quiero aclarar que lo que yo dije fue un testimonio que efectivamente recogí de un migrante venezolano, en el que me señalaba irregularidades que ocurrían”, continuó, especificando que “por cierto, no he ido yo a comprobarlo ocularmente pero son antecedentes que recogí”.

“Era importante aclararlo aquí, en el programa, respecto a los testimonios de posibles irregularidades en los papeleos que tienen que ver con algunos migrantes”, cerró, para luego dar paso a la promoción del programa Yo Soy.

En efecto, mientras conversaban sobre corrupción política con Iván Moreira, Mario Desbordes, Francisco Vidal y Beatriz Sánchez, la periodista, compañera de Julio César Rodríguez, había señalado que conversó con dos migrantes venezolanos quienes acusaron que “por 10 lucas (sic)”, funcionarios de PDI entregaban “papeles”.

“Estuve hablando con dos migrantes venezolanos. Me dijeron ‘yo llegué hace dos años y medio a chile’, con sus papeles en regla y todo, pero tienen muchos familiares que son inmigrantes irregulares”, sostuvo, agregando que, según le dijeron, “‘antes no había cómo conseguirse con la PDI algo ilegal. (Me dijeron) Nosotros hemos visto cómo este país se ha ido al tacho en dos años, porque hoy tengo compañeros que vienen de Venezuela, se ponen en la puerta de extranjería, le pagan 10 lucas a un funcionario, esperan un ratito y te entregan un papel"”.

Sus fuentes, dijo, advirtieron que les “‘da pena, porque llegué a un país que para nosotros era el paraíso, donde la corrupción que existía en Venezuela no existía. Y resulta que nosotros hemos visto con nuestros ojos cómo el país ha cambiado en dos años"”.

En este sentido, Álvarez llamó a que “para que de verdad no seamos como Colombia, cuando se corrompió entera las Fuerzas Armadas, hay que hablar de este tema de frente”.

Tras la aclaración, la periodista comunicó que remitirá los antecedentes a la institución policial para aclarar si se trata de información veraz y, eventualmente, levantar una investigación judicial.