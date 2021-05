Fue durante el fin de semana que se confirmó la renuncia de mutuo acuerdo del productor ejecutivo del programa Got Talent, Pablo Alvarado, al espacio de Mega conducido por Karla Constant y María José Quintanilla.

Got Talent, que comenzó sus emisiones en marzo, grabó su primera parte en febrero en el Teatro Municipal de Las Condes, hasta donde llegaron decenas de personas con algún talento para presentarse frente a los jurados Denise Rosenthal, Luis Gnecco, Sergio Freire y Carolina Arregui.

El fin del contrato, según pudo conocer BioBioChile con fuentes al interior de Mega, llegó luego de una negociación de las condiciones en las que no hubo acuerdo.

“No renuncié. Mega me propuso cambiar mis condiciones laborales, entramos en un proceso de negociación, no llegamos a acuerdo y Mega finiquitó mi contrato como trabajador”, confirmó al portal Tiempo X.

Según dijeron desde Mega, Alvarado tendrá que terminar el programa -lo que ocurriría entre junio y julio- y desde ese momento dejará de trabajar para el canal, por lo que no se vería afectado el espacio de televisión. Por el momento, no obstante, no estaría programada la segunda parte.

Previamente, Alvarado había tenido una polémica salida del matinal Mucho Gusto en el que era productor ejecutivo, luego que en medio de la emisión el animador José Miguel Viñuela le cortara el pelo al camarógrafo José Miranda.

“Megamedia informa que ha decidido aceptar la solicitud del señor Pablo Alvarado Aretio de dejar el cargo de productor ejecutivo del programa Mucho gusto para asumir en el futuro cercano otros proyectos dentro del canal ligados a la gestión comercial y televisiva”, indicaron, en ese momento, en un comunicado.

Luego de confirmarse su salida del matinal, se dio a conocer una sentida carta en la que Alvarado aborda los hechos que rodearon el momento en que Viñuela cometió la criticada acción.

“Lamentablemente no estuvimos a la altura para resolver de forma adecuada los nuevos retos que nos pusieron las audiencias después del 18 de octubre. Tratamos de mantener nuestra conexión emocional con el público, pero sin duda no fue suficiente”, comenzó señalando Alvarado, según recoge Publimetro.

“En un par de semanas nos dimos cuenta que el programa que sabíamos hacer, aquel que durante varios años acompañó a Chile en las mañanas, ya no era viable. El MG de la alegría, el desorden, las tonteras, el cariño y la emoción enfrentaba una lenta y paulatina muerte”, continuó.

Más tarde se refirió en concreto al caso de Viñuela, señalando que fue “un error, una tontera, una locura, una irresponsabilidad… pero en ningún caso una premeditada y planificada acción de menoscabo o abuso contra José Miranda. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no nos fuimos a comerciales? ¿Cómo nadie sabía lo que iba a pasar? ¿Cómo José Miguel tomaría esa decisión solo? Son muchas de las preguntas que han surgido estos días y la verdad es que nadie sabe porque pasó esto”.

“No logré anticiparme ni reaccionar de forma adecuada una vez acontecidos los hechos. Me vi superado. Esa es la verdad. (…) Yo asumo mi responsabilidad como Productor Ejecutivo y no me voy a desmarcar de José Miguel. Nunca busqué testigos para lavarme las manos, lo único que hice fue pedir que me ayudaran a revivir el momento, con el mayor detalle posible, porque tengo un blackout de memoria”, concluyó.