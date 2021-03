Rocío Fonfach es el nombre de la joven de 13 años que emocionó, este viernes, en un nuevo capítulo de Got Talent (Mega). La pequeña entonó El Triste, de José José, una canción que para ella es muy especial. “Me recuerda mucho a alguien”, reconoció sobre el escenario.

El programa, grabado desde el Teatro Municipal de Las Condes, tiene como jurado a Luis Gnecco, Denise Rosenthal, Sergio Freire y Carolina Arregui, quienes tiene la misión de evaluar las presentaciones de quienes llegan hasta el programa y definir si pasarán a las siguientes fases. La animación está a cargo de María José Quintanilla y Karla Constant.

Fonfach llegó hasta el espacio de televisión e informó, previo a comenzar con la música, que canta “desde los cinco años, pero un tiempo dejé de cantar”. Luego de escucharla, el jurado comenzó a preguntar sobre su historia.

Entre lágrimas, reconoció que “esta canción me recuerda mucho a alguien, que era muy especial para mí. Mi madrina. Tuvo un accidente“, que ocurrió en 2019 y terminó en muerte.

Gnecco, por su parte, comentó que “uno se dedica a este tipo de cosas, justamente, para hacer que las personas que uno quiere (…) permanezcan vivas. Y tu forma de hacer que tu madrina viva para siempre es cantándole arriba de un escenario. Está viviendo fuertemente en ti y nosotros lo sentimos acá, porque tu talento y tu voz es impresionante”.

“Sólo puedes estar feliz porque tu madrina vive en ti. Y si vive en ti, tú nos la traes acá a todos nosotros”, agregó.

Luego, Rosenthal contó parte de su experiencia con la muerte, señalando que también vivió una pérdida importante de una amistad que la llevó a escribir su canción Isidora. “Nadie nos habla de la muerte, pero creo que tienes una hermosa manera de canalizar toda esa energía y transformarla”, dijo.

Rocío, más tarde, recordó que tras el accidente dejó de cantar “porque no tenía ganas de nada, no quería seguir cantando. No tenía ánimos de nada”.

La joven, finalmente, fue aceptada en el programa y recibió votos positivos por parte de los cuatro jurados, por lo que pasará a la siguiente fase.