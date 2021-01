Las denuncias sobre fiestas clandestinas realizadas por jóvenes en casas de la localidad de Cachagua, en la comuna de Zapallar, han generado una serie de consecuencias. Durante los últimos días, autoridades políticas y sanitarias han reprochado la conducta de quiénes participaron en estos eventos, sujetos que también han sido criticados por la comunidad.

Durante esta mañana el alcalde de aquella ciudad, Gustavo Alessandri, tuvo un contacto con el matinal Bienvenidos, en el cual analizó la situación e incluso fue encarado por algunos vecinos.

Respecto a los ‘carretes’, Alessandri indicó que se trata de “actitudes indolentes de jóvenes sin respeto”, asegurando que ya está en marcha una investigación por lo ocurrido.

“Con respecto a la fiesta, lo importante es reconocer que hubo dos fiestas que no pudimos parar porque eran en sectores privados y tenemos que llegar a la mayor diligencia, fiscalización, pero también a la mayor comprensión de lo que ocurrió y que está en juego la vida humana. Que tantos jóvenes se hayan reunido en sectores de Cachagua es inaceptable a nivel, comunal y regional, por lo que estamos viviendo”, indicó.

“Había jóvenes indolentes, faltos de respeto, padres que tal vez sabían que estaban convidados a estas fiestas y no hicieron nada. Es un atentado a la salud pública que no podemos aceptar. Ahora, ¿Cómo entramos a un condominio cerrado?, eso nos hace falta”, agregó.

Luego de eso tomó la palabra un trabajador llamado Reinaldo Fernández, vocero del rubro gastronómico de Zapallar, quien reprochó al jefe comunal algunas supuestas malas prácticas que se llevaron a cabo durante 2020.

“Usted hizo firmar a funcionarios municipales sobre 65 años para que volvieran a trabajar en plena cuarentena. Aquí mismo estuvo el presidente de la República sin mascarilla, usted mismo estuvo en la rambla de Zapallar sacándose fotos con 20 personas y sin mascarilla. A usted no le interesa el cuidado de la gente, lo que le interesa son los votos”, expuso.

“Usted ha otorgado permisos de residencia a vecinos que son de Santiago para que voten por usted. Si hablamos de política, usted ha hecho una política sucia desde que está acá”, añadió.

La repuesta de Alessandri fue clara: “Yo no voy a politizar una cosa que a mí me interesa que es la vida. No voy a entrar en aseveraciones o faltar el respeto a una persona, porque no es mi estilo. Aquí hay un hecho concreto, que son dos fiestas ilícitas, el tema es que se sepa quiénes son, cómo se realizaron, o si hubo o no cobro. Es la vida y la salud pública”.

Tras eso, Amaro Gómez Pablos tomó la palabra y consultó al alcalde respecto a la calidad de las fiscalizaciones que se estaban llevando a cabo en su comuna.

Alessandri contestó con otra pregunta: “Dígame usted ¿Qué atribuciones hay para la municipalidad?, si no está la denuncia previa, hecha en Carabineros”.

“Se cursó una infracción por parte de Carabineros, y hay varias denuncias. No quiero entrar en detalles respecto a si hay facultades o no. No voy a politizar algo que es la vida”, comentó segundos después.

Luego el animador consultó respecto a si existían plazos para tener respuestas sobre la investigación. “Pregúntele al fiscal”, aseveró Alessandri.

Minutos después fue el turno de otro poblador de Zapallar, quien reprochó a la autoridad una presunta permisividad para que personas, que viajan desde otras ciudades, ingresen al lugar.

“Si usted estuviera tan preocupado por la salud o la vida de los vecinos, usted no habría dejado que pasara toda esta gente con la pura licencia para quedarse a veranear. Usted sabe que hay caminos alternativos, por los cuales evaden controles, y usted lo sabe”, increpó.

“Ayer pasé por Cachagua y usted volvió a habilitar los carritos de acercamiento a la playa, esos carritos no respetan el metro de distancia, eso usted lo sabe. La pandemia acá no se ha respetado desde el momento uno, desde marzo”, añadió el vecino.

Para finalizar con la discusión, Gustavo Alessandri se comprometió a reforzar las fiscalizaciones al interior de los sectores residenciales de Zapallar.

“He pedido más y mayor fuerza policial, vamos a trabajar de noche con la Marina y más funcionarios, con el fin de prestar un mejor servicio”, concluyó.

Hay que señalar que el pasado jueves la gobernadora de la provincia de Petorca —región de Valparaíso—, María Paz Santelices, se refirió a un eventual brote en la zona tras darse a conocer lo que fue al menos una fiesta en la localidad de Cachagua, de la comuna de Zapallar.

En entrevista con Podría Ser Peor de La Radio, Santelices señaló que “es muy lamentable lo que ha pasado en Cachagua, es muy indignante para (…) mi como gobernadora de la provincia de Petorca, la situación que dio con estas fiestas clandestinas, porque tu no sabes el esfuerzo que hemos hecho por mantener a la provincia en calma, controlada de la pandemia”.

Con respecto a la fiesta, lamentó “que jóvenes irreverentes, irresponsables, con poca solidaridad con sus familias, con su entorno, con las personas que trabajan en sus propias casas, hayan hecho estas fiestas clandestinas, hayan asistido a estas fiestas clandestinas sin ningún control perjudicando la salud de todos quienes viven en esta comuna”.