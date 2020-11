25 noviembre, 2020 | Publicado a las 10:08

Demandada encara a Carmen Gloria Arroyo y abandona el programa: "Me da lo mismo lo que usted piense"

Un polémico momento se vivió este martes en Carmen Gloria a tu servicio, cuando una demandada decidió abandonar el programa, acusando que su participación no fue como se lo habían dicho con anterioridad.

Todo partió con el caso expuesto por Maximino, quien en representación de su hija, fue a pedir que su arrendataria, Tamara, dejara el departamento que estaba habitando en La Florida. Esto debido a que no estaba pagando arriendo, ni tampoco las cuentas de agua y de luz.

La acusada en tanto, argumentó que el arriendo estaba al día, y que lo único que adeudaba eran las cuentas de servicios básicos, debido a que no tenía dinero para pagarlas en el contexto de la pandemia.

Lo más delicado del caso es que el inmueble era una vivienda social, que tenía prohibición de ser arrendada, algo que sabía Maximino. Por lo mismo, solo se hizo un acuerdo de palabra con Tamara, a quien le exigían que se abandonara el lugar lo antes posible.

Si bien todo indicaba que se llegaría a un acuerdo, porque la mujer al parecer dejaría el departamento, ella de un momento a otro decidió abandonar el programa.

“Yo llego hasta acá, no quiero continuar. Me voy a ir del lugar, señora Carmen Gloria, llego hasta acá. Desde atrás viene esto medio raro. No soy ninguna sinvergüenza, dejaré el departamento lo antes posible”, lanzó Tamara.

Carmen Gloria quedó sorprendida, porque no logró entender a qué se refería con estas declaraciones. Además, le recordó que el programa lleva más de 15 años al aire, por lo que perfectamente sabía a qué iba al espacio.

“No voy a hablar de esto en público, menos en cámara, si quiere se lo mando por escrito. Nunca he estado involucrada en un juicio”, reclamó Tamara.

La abogada en tanto, dijo que la actitud que mostraba la acusada era ‘paupérrima’, a lo que ella respondió: “Me da lo mismo lo que usted piense”.

Luego la conductora le recordó que no había pagado las cuentas básicas, y que tampoco había entregado el inmueble pese a que se lo pidieron hace un año.

“La sinvergüenzura jamás me ha parecido entendible”, expresó Arroyo, a lo que Tamara respondió: “Fácil decirlo ahí sentadita”. Sin duda, uno de lo momentos más insólitos que ha visto el programa.