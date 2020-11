24 noviembre, 2020 | Publicado a las 00:25

El enojado descargo de participante de Yo Soy contra la producción en plena evaluación del jurado

Un polémico momento se vivió en el capítulo de este lunes de Yo Soy, que está ad portas de su Gala Final que coronará al ganador de la segunda temporada. Todo pasó luego de la presentación de Karen Rivera, la imitadora de Yuri.

Antes de salir al escenario, durante la preparación, la cantante manifestó que no estaba a gusto con el tema que le había tocado interpretar, Yo te amo te amo. De todas formas, se preparó al 100% y de igual forma mostró una de sus más sólidas presentaciones.

Tras terminar, recibió un comentario de Antonio Vodanovic que no le gustó nada: “Una presentación demasiado sencilla para la Yuri de hoy. Empieza a elegir canciones más exigentes”.

Fue luego de oír esto, que Karen interrumpió al animador para hacer una aclaración: que en Yo Soy los participantes no elegían las canciones, ya que lo hacía la producción. Justamente por esto estaba en desacuerdo con el tema que le tocó.

“La canción yo no la elegí, me da mucha pena decirlo. Traté de que me la cambiaran, porque usted mismo me dijo que Primer amor también había sido muy fácil, y que por eso no votó por mí, fue el argumento. Sentí que podía dar más, con una canción en la que pudiera mostrar más a la Yuri”, lanzó la participante, evidentemente molesta.

Vodanovic en tanto, le respondió que eso se lo acaban de confirmar de parte de la producción del programa, por lo que ella no tenía ninguna culpa.

“Yo no mando (…) Quiero decir algo, no quiero generar ninguna polémica, ni pasar a llevar a nadie con esto, pero tampoco puedo quedar frente a todos ustedes, del jurado, que por hacer una canción fácil y sencilla fui mal evaluada. Pensé en retirarme con este tema”, reveló Karen.

Pese a esto, el jurado le hizo ver que había hecho una correcta presentación, por lo que no tendría de qué preocuparse.

La polémica pasó a camarines, donde Yuri lanzó un nuevo reclamo por lo ocurrido: “Pasó lo que yo sabía, que la canción era muy fácil (…) Antonio fue directo, ‘elegiste una canción’, no puedo permitir que diga eso, porque soy una mediocre que elige canciones fáciles”.

Esto fue respaldado por otros concursantes, que explicaron en cámara que ellos no tienen injerencia en la elección del tema.